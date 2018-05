Priscila Borja: "¿Pronóstico para el derbi? Creo que 1-3"

Esta alcareña, máxima goleadora histórica del Atlético decidió volver a Sevilla, fichando por el Betis Féminas y con la intención de colgar las botas en el conjunto de las las trece barras. En una entrevista en exclusiva para ESTADIO, la atacante muestra sus ganas de jugar el gran derbi de este domingo a las 12:30 h.

-Ha tenido una lesión recientemente, ¿se ve bien para afrontar el derbi?

-Sigo teniendo mucho dolor en la zona lumbar, lo que todavía me impide algunos gestos. Al cien por cien no voy a llegar, pero intentaré llegar lo mejor posible.

-¿Con ganas de aportar unos minutos de calidad?

-Me gustaría que las molestias remitiesen un poco, para que, si tengo unos minutos, que sean buenos, de máxima calidad. Para no hacer nada, mejor quedarse en casa

-¿Qué sintió al jugar contra el Sevilla en la primera vuelta?

-Jolín, esto que tanto he visto en la televisión en el masculino, en el femenino todavía no habíamos tenido la suerte de disputar un partido tan bonito, puesto que los dos equipos no habían coincidido todavía en la máxima categoría. La sensación es de ilusión, es un partido un poquito más emocionante, por lo que históricamente conlleva.

-¿Se va notando ya el ambiente de derbi, de motivación por ganar, dentro del vestuario?

- Se nota ya en el ambiente, de festividad, de competitivad sana. Por supuesto, el equipo va a salir al cien por cien, porque la imagen en estos dos últimos partidos no ha sido buena y queremos terminar la temporada con un buen sabor de boca.

-¿Y cómo afrontáis la disputa a continuación de la Copa de la Reina desde el Betis?

-Nos hace mucha ilusión, pero todavía no estamos ni pensando en Copa. Este partido que queda de Liga es muy importante para nosotras. Terminar la temporada con una victoria dice mucho de un equipo humilde.

-¿Considera que esta dinámica positiva puede seguir la próxima temporada, con la gestión del fútbol femenino que se está haciendo a nivel de club?

-El club sabe de nuestras posibilidades, de la temporada que hemos hecho y hará muchos esfuerzos para que, como mínimo, el año que viene volvamos a ser sextas. Ahora quedaría apostar por quedar un poco más arriba.

-La gran temporada del Betis Féminas está dejando nombres propios, como el de la entrenadora María Pry, ¿cómo está siendo la experiencia con ella?

-La verdad es que bastante buena. Se trata de una persona muy empática, que se preocupa mucho por las jugadoras. Está siempre en contacto con nosotras y está muy encima a nivel emocional para mantenernos fuertes. Hay que agradecer la implicación profesional de María Pry y del cuerpo técnico.

-En el plano profesional finaliza contrato en 2019 y acumula una dilatada carrera. ¿Piensa en retirarse en el Betis?

-Por supuesto, pienso retirarme en la temporada que viene, en 2019 o en 2020, dependiendo del devenir de la temporada que viene. Si el club quiere y yo veo que puedo dar más de mí al final de la próxima temporada, ampliaremos contrato.

- Se atreve a hacer un pronóstico para el derbi?

-Creo que 1-3 para nosotras.