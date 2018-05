Quique Setién entra en el club de Serra

El Betis se ha metido en competiciones continentales por undécima vez en su historia, de la mano de Quique Setién, quien se ha convertido en el noveno entrenador verdiblanco en obtener billete europeo. Así, el técnico cántabro entra en el selecto club que preside Lorenzo Serra Ferrer, quien logró clasificar al cuadro heliopolitano hasta tres veces: una para la Copa de la UEFA, otra para la Recopa y otra para la única participación del club en la Champions League.

El hoy vicepresidente deportivo del Betis logró un ascenso en la 93/94 y, un año después, quedó tercero en Primera división. Ya en la 96/97, alcanzó la final de la Copa del Rey y, aunque cayó ante el Barcelona (su futuro club), le valió para disputar la Recopa de la campaña siguiente. Tras pasar por la institución culé, el de Sa Pobla volvió para convertir al Betis en el primer equipo andaluz en disputar la Champions, al quedar cuarto en la 04/05, año en el que rebasó al Sevilla en la última jornada y en el que, además, ganó la Copa al vencer a Osasuna en el Calderón, el último título conquistado.

No obstante, tres décadas antes de que Serra Ferrer dejase su huella en la historia bética, el primer entrenador que llevó a la entidad por el Viejo Continente fue Domingo Balmanya, con quien el equipo acabó tercero en la 63/64 y se clasificó para la Copa de Ferias.

El segundo fue Rafael Iriondo, con quien los de las trece barras jugaron la Recopa 77/78, tras ganar la primera Copa del Rey. A ellos se unió en la 81/82 Pedro Buenaventura, que dejó sexto al Betis y dio el primer billete para la Copa de la UEFA, una competición para la que también obtuvieron pasaporte Pepe Alzate, que fue quinto en la campaña 1983/1984; el no menos mítico Luis Aragonés, octavo en la 1997/1998, en la que fue su segunda etapa en la entidad; y Juande Ramos, que, en su único curso en La Palmera, el 01/02, consiguió una meritoria sexta plaza con un recién ascendido.

Tuvieron que pasar once años para volver a ver al Betis viajando allende las fronteras nacionales. Fue con Pepe Mel, hace ahora cinco, cuando el madrileño puso fin a una etapa muy mala con la clasificación para la UEL 13/14, gracias al séptimo puesto un año antes. Ahora, Setién se ha convertido en el noveno integrante de ese colectivo inaugurado en 1963 por Balmanya y en el que no es nada fácil entrar: no en vano, sólo lo consigueron nueve de los 54 hombres que se han sentado en el banco de Heliópolis en Primera.