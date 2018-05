Setién: "Me ilusiona el próximo año"

Quique Setién aparca definitivamente el derbi y, tras saborear por unos días -no se permite mucho más- la clasificación para la Fase de Grupos de la próxima edición de la Europa League, el cántabro ya tiene los cinco sentidos puestos en la próxima temporada, en la que asume que los objetivos serán, como mínimo, igualar lo conseguido esta campaña. En una entrevista para los medios oficiales, el técnico valoró la temporada de su equipo, destacó la unidad y la fe del vestuario en los momentos complicados y se comprometió a trabajar para mantener el crecimiento sostenido que ha comenzado esta temporada.

- ¿Cómo se encuentra?

- La verdad es que estamos muy contentos de cómo ha ido todo y de ver la cara de tanta gente feliz. Eso le permite a uno disfrutar más.

- ¿Tras el derbi, se ha quitado la tensión acumulada?

- La realidad es que, salvo lo que pueda suponer económicamente quedar quinto o sexto, el objetivo lo hemos conseguido a falta de una jornada y la tensión que te generas durante todo el año esta semana será diferente. Afrontaremos el partido desde una perspectiva diferente, no relajada, pero sí en cuanto a que no te la estás jugando.

- ¿Cómo valora la pasión con la que se vive aquí el fútbol?

- Esta cultura bética es algo que tiene un punto de irracionalidad que a mí, que soy muy racional, me cuesta entender. La gente me dice: "Tú no tengas prisas. Ya verás cómo te irá cambiando la sangre poco a poco". Y es verdad que lo vas sintiendo. Sales al campo un poco antes para escuchar el himno, que me encanta, para ver lo que la gente expresa...

- Usted que es tan racional, ¿ha encontrado alguna explicación a ese sentimiento?

- Mire, llevo varias cenas con una peña de aficionados. Cuando llegué al club, me reuní con 15-20 socios porque quería palpar lo que era el Betis y lo que significaba. Porque yo también soy aficionado del Racing desde pequeño y creo que hay que ganar como consecuencia de algunas cosas. Aquí hay que ganar porque hay que ganar. A mí las victorias no me satisfacen si no vienen con buen juego.

- ¿Cuándo creyó que era posible la clasificación europea?

- Hay un momento en el que evidentemente se nos pone la situación muy asequible. Ganar seis partidos seguidos era una situación impensable. Hacer 22 de 24 era impensable. Nos dio un impulso enorme.

- Han conseguido evitar las rondas previas que, imagino, condicionarían la pretemporada.

- Hombre, antes de empezar el campeonato de Liga ya has jugado diez partidos más que el resto. Eso claro que condiciona.

- ¿El análisis de la temporada puede ser que han ido de menos a más?

- En cuanto a resultados, sí. Empezamos bien, pasamos una fase que no tuvimos resultados positivos, pero, la única diferencia es que hemos alternados cosas muy buenas con momentos malos, en los que hemos sido un equipo poco consistente. En la segunda vuelta hemos mejorado aspectos que nos han dado una consistencia mayor.

- ¿Es consciente de que el nivel de exigencia subirá la próxima temporada?

- Para mí, mi objetivo es que lo que hagas en el campo se refleje en la clasificación. Nosotros siempre hemos tenido esa convicción de que estábamos haciendo las cosas bien, incluso en momentos de dificultad, como cuando perdimos contra el Cádiz o contra el Eibar. La afición quiere ver a su equipo ganar. Y es normal. Es verdad que ha habido momentos en los que yo hubiese pedido más apoyo a la gente, pero también entiendo la tensión con la que se venía en muchos partidos al estadio. Lo primero que yo palpo cuando llego aquí es que la gente llevaba mucho tiempo sufriendo. Cambiar esto no ha sido fácil. Cambiar la perspectiva de la gente no ha sido fácil. Incluso cuando perdíamos yo he recibido muchas muestras de apoyo por lo que hacíamos. ¿Sabes la de gente que nos ha pedido disculpas porque nos ha criticado? ¿La cantidad de aficionados que ha sido consciente con el tiempo de lo que hemos hecho? En parte, tú acabas entendiendo la frustración por la que han pasado durante mucho tiempo. Por suerte, hemos revertido eso.

- ¿Cómo se explica quedar por delante de equipos que le triplican en presupuesto?

- El fútbol es así. Son cosas que pasan. El dinero no lo es todo, influye pero no es la fuente del éxito. La realidad es que hay que buscar una normalidad, una estabilidad y tener la capacidad para ver cuándo un equipo está roto, como Las Palmas o el Málaga. Yo, en los momentos más difíciles, veía a los jugadores fuerte mentalmente. Creían en la idea. No habíamos perdido nada de fe. Sabíamos que eso iba a cambiar, porque eso lo palpas.

- ¿Cree que se han dado en un año los pasos que deberían haberse dado en dos o tres?

- Estoy convencido de que sí. Hay cosas que tenemos que mejorar mucho. Tenemos posibilidades de hacerlo. Partidos como el del derbi son especiales porque nos dan una muestra real de lo que ha pasado y de lo que puede pasar la próxima temporada. Para mí, interiormente, es un partido enorme, que nos va a venir bien para calibrar muchos conceptos de cara al año que viene. Da el pulso del rendimiento real en situaciones de máxima tensión, y eso es muy bueno.

- ¿Estar en Europa ayudará a ese crecimiento sostenido que busca la entidad?

- Para mí, esto es nuevo. Yo, como jugador lo viví, pero como entrenador no lo he vivido nunca. Intuyo que es difícil y complicado. Competir jueves y domingo no sabes, si se prolonga en el tiempo, cómo te va a afectar físicamente, no sabes cómo van a ir los resultados, no sabes en qué situación vas a tener a la plantilla. Hay tantas incógnitas, que trataremos de estar preparados para lo que nos venga.

- Deberán medir bien los pasos. Imagino que la plantilla será más amplia, sin obviar el papel de la cantera.

- Sí, sí. Está claro. Este año hemos tenido una plantilla corta. Por una parte, está bien porque me ha permitido no tener que dejar muchos jugadores fuera, que es algo que me preocupa. Pero, por otra, es verdad que ha habido momentos en los que hemos tenido que forzar a jugadores que deberíamos haberles dejado descansar. El año que viene, al tener otra competición y al estar obligados a avanzar más en la Copa del Rey, vamos a necesitar más jugadores. Habrá que ver la confección de la plantilla del filial, los jugadores que puedan ser susceptibles de subir, los que nos podrían dar...

- ¿Qué le ilusiona más de cara al año que viene?

- Hay muchas cosas que nos ilusionan, cómo no. El trabajo que has hecho durante todo el año ha rendido al gusto de prácticamente todo el mundo. Tener la posibilidad de arrancar una temporada con el conocimiento ya integrado en muchos jugadores, con las incorporaciones de jugadores con mucha ilusión, es muy estimulante. Empezar una temporada con objetivos diferentes, sabiendo el apoyo que vas a recibir, que la gente está contigo porque esto no va a ser un ´a ver qué pasa´. Nuestra afición ha visto que todo lo que habíamos hablado al principio se ha cumplido, sobre todo, que se iban a divertir. Yo me comprometo en las cosas que puedo cumplir. Sé que mis jugadores van a tener la misma ilusión. A nuestro alrededor todo tiende al orden, con lo que ello significa. La situación en la que vas a trabajar es muy positiva. Esto es lo que me ilusiona, que hay estabilidad, orden, un club que es sensato. Yo estoy encantado y muy ilusionado con la próxima temporada.

- El bético entiende que el equipo va a ir a más.

- Lo que sí se puede garantizar es que el equipo va a mantener una línea de rendimiento estable, pero habrá una coherencia. Habrá un trabajo detrás y nuestra perspectiva es muy optimista. El equipo irá creciendo y consolidándose, con lo que le ha faltado en los últimos años, que ha sido tranquilidad.

- ¿Cree que la temporada del equipo puede ser un reclamo para los fichajes que vendrán?

- Esto ya nos pasaba anteriormente. A los futbolistas que sienten el fútbol, te lo reconocen: "Qué bien jugáis". Este modelo, para muchos futbolistas, es atractivo. Hay una predisposición mayor a venir aquí porque saben que van a disfrutar. Por dinero no vas a poder competir y acceder a algunos futbolistas porque es difícil pero hay algunos que no piensan sólo en el dinero y saben que aquí van a disfrutar.

- Para terminar, ¿qué le diría al bético de cara al próximo año?

- Sólo quiero decirles a los que nos querían echar en diciembre, que siempre me ha encantado poder convencer a los que menos creen. Asumo el papel que nos toca, pero a la inmensa mayoría de nuestros aficionados les estamos agradecidos por darnos esta oportunidad de estar en un club como este y esperemos poder seguir disfrutando y ser felices como lo estamos siendo.