Sergio León: "Un derbi no se puede explicar"

Sergio León fue el protagonista ayer en el programa de beIN Sport ´El Titular´, en el que repasó su trayectoria en el fútbol, sus mejores y sus peores momentos desde que llegó a la cantera del Betis hasta que regresó a la que siempre ha considerado su casa. Muchos años de lucha y de pelea en los que se ha forjado su carácter y se ha convertido en el futbolista que hoy es.

"Recuerdo el debut con el Betis como si fuera hoy mismo. Fui convocado contra el Castellón la semana anterior, no debuté, pero al siguiente, con el Girona, me llamó Víctor Fernández y me puse muy nervioso. Estaba engarrotado. Cuando salí, se me quitaron los nervios. Un recuerdo que me voy a llevar yo y mi padre, que es el único partido que me vio jugar como profesional", comienza recordando el jugador, que tiene muy presente a su progenitor, fallecido años atrás, en toda la conversación.

Tras su paso por la cantera, Sergio León tuvo que hacer las maletas. Reus, Llagostera, Elche, Pamplona... Hasta llegar al Betis de nuevo, un sueño que vio cumplido el pasado verano.

"Hemos conseguido tener un buen ambiente. Somos una familia. Las tristezas no vienen bien nunca pero si llegas al vestuario y hay alguien triste, se le saca una sonrisa para que salte al campo con otro tono".

Y buena culpa de ello tiene Joaquín, al que considera "el mejor" del equipo. "Como profesional, la edad que tiene, cómo se cuida, es el primero que va a todas en los entrenamientos. Otros con su edad, están para pasar el rato. Joaquín es un monstruo, está demostrando que es el mejor del equipo. Es un orgullo tenerlo como compañero. Con él, se mezcla el respeto como capitán y se mezcla el cariño porque es una persona cercana, que se hace querer".

También tuvo recuerdos para el derbi, principalmente el del Sánchez-Pizjuán, que se celebró el día de su cumpleaños y marcó uno de los cinco goles del equipo. "Tengo la suerte de haber jugado alguno con la cantera, pero no tiene ni punto de comparación. No sabría explicar la sensación que se vive. Guardé la camiseta, porque quería tenerla de recuerdo".

Para terminar, Sergio León valoró la llegada de Quique Setién al equipo, un técnico "valiente" y "cercano" que está sabiendo llevar al equipo. "Ser entrenador es muy jodido. Es complicado tener a todos contentos y lo está haciendo bien. Un día juega uno, otro día, otro. Él y Éder lo están llevando muy bien. Su llegada ha sido muy positiva. Nos hemos adaptado muy bien a su sistema", señaló el palmeño.

Villa, su gran referente futbolístico

Amante del fútbol "a todas horas", el delantero del Betis, Sergio León confesó que se pasa el fin de semana viendo fútbol "en la tablet, en la tele, en el móvil". Ve partidos de todo tipo, asegura, "por muy malos que sean", aunque confiesa que no se ve como entrenador en un futuro, pero sí relacionado con el mundo del fútbol, donde Villa ha sido y es su referente futbolístico y por el que lleva el 7 a la espalda. "Me siento muy identificado con él. Siempre he intentado imitar su fútbol. Soy del Betis, pero cuando estaba Villa en el Sporting, en el Valencia, veía todos sus partidos".