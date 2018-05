La temporada que consolida a Mandi

La temporada empezó para él como la última oportunidad para demostrar que tenía el nivel necesario para ser importante en el Betis y para jugar en un campeonato del nivel que tiene LaLiga española. Pocos partidarios de Aïssa Mandi había en la pretemporada. Cuando se se anunció la cesión de Germán Pezzella a la Fiorentina, muchos hinchas verdiblancos le pedían al club en redes sociales que se buscase salida al argelino y no al argentino. Tardaron poco, muy poco, en darse cuenta de que ante sus ojos tenían a un central de categoría que ha vivido la campaña de su consolidación.

Titular indiscutible para Quique Setién, tanto en su primera zaga de cuatro como en el 1-3-4-2-1, Mandi es el futbolista que más minutos de juego acumula en la temporada del regreso del ´EuroBetis´, con un total de 2.935´, cifra que reparte en un total de 33 de las 37 jornadas disputadas hasta la fecha, todas ellas saliendo en el once inicial.

Esta campaña, sólo pudo marcar un gol y, además, no sirvió para ganar, ya que fue en la derrota por 3-5 ante el Real Madrid en la jornada 24. Con ellos, ya suma tres tantos en Primera, tras los que logró el pasado curso ante Las Palmas, de certero cabezazo, y contra la Real Sociedad, de bella tijera. Pese a ello, no son sus goles el aspecto del juego en el que más luce el ex jugador del Stade de Reims francés, sino en su espectacular precisión en el pase.

Y es que, según los datos de la web de LaLiga, el zaguero es el jugador del Betis con mayor índice de acierto en la entrega, con un promedio del 91 por ciento que le define como un pasador prácticamente infalible. Y no será porque no lo intente mucho, de hecho, lo que de verdad pone en relieve ese 91 por ciento de efectividad es el dato que le sitúa como el segundo verdiblanco que más entregas intenta, con un total de 2.012; sólo por detrás de Fabián Ruiz, que está con 2.016. Además, sus 1.842 pases buenos son la octava mejor marca del campeonato nacional, después de Rakitic, Rodri, Illarramendi, Parejo, Banega y Kroos.

Mandi aporta al Betis seguridad defensiva, capacidad para salir desde atrás con el balón controlado e incluso peligro ofensivo a balón parado. Además de todo ello, también es uno de los principales activos de la entidad. En la última tasación del portal especializado ´Transfermarkt´, el africano pasó de los seis kilos en los que estaba tasado en enero a tener un valor de mercado de ocho millones de euros, con lo que ocupa el segundo escalón, empatado con Antonio Adán, por delante de Loren Morón y Tonny Sanabria (7,5 kilos) y sólo por detrás de Fabián y de Marc Bartra, valorados en 15 kilos. Ahora nadie duda de Mandi.