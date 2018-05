El Betis, muy atento a Ayoze, del Newcastle

El Betis rastrea el mercado en busca de un póquer de refuerzos que eleve realmente el nivel de la plantilla y que se unirían a los ya comprometidos Pau López, Inui y Canales. Como ya se ha dicho, la idea es que lleguen jugadores no para aumentar la competitividad en determinados puestos, que también, sino para ser titulares o, como poco, discutir seriamente a los que ahora mismo gozan de ese privilegio, por lo que Serra Ferrer y sus colaboradores abordarán la contratación de hombres contrastados, con experiencia en competiciones europeas y/o torneos de máxima exigencia (las cinco grandes Ligas del Viejo Continente, fundamentalmente), así como también alguna promesa que haya triunfado ya de manera incipiente y que, por ende, cuenta con posibilidades de revalorización en un futuro más o menos cercano.

En este último apartado entra perfectamente Ayoze Pérez. A punto de cumplir 25 años, el tinerfeño ha aprobado con nota su examen en la Premier League, donde se ha hecho un sitio desde que aterrizara en 2014. Entonces, el Newcastle pagó al conjunto 'chicharrero' los dos millones de euros de su cláusula de rescisión, adelantándose al Real Madrid y otros competidores de postín. El gran movimiento de las 'Urracas', para las que esa cantidad resultaba y resulta irrisoria, fue convencer al atacante de que allí tendría muchos más minutos que en Chamartín. Y los blanquinegros han cumplido, pues Ayoze no ha bajado de 2.500 minutos en cada una de las cuatro campañas que lleva en tierras británicas, respondiendo como mejor sabe: 35 tantos y 13 asistencias en los 143 partidos oficiales disputados hasta la fecha. La 17/18 la ha saldado con una decena de goles y cuatro pases decisivos, un ingrediente más para un cóctel tan vistoso como prohibitivo.

El Newcastle le vio pronto las orejas al lobo, por lo que blindó hace dos veranos al prometedor delantero canario, que vio cómo sus emolumentos subían y su contrato se prolongaba hasta 2021. No ha lugar hablar en este caso de precio, pues en Gran Bretaña, como en otros campeonatos, la figura de la cláusula de rescisión es inexistente, si bien los blanquinegros han rechazado hasta el momento a todos los que han llamado a su puerta preguntando por Ayoze, a quien no desean vender y que, en el peor de los casos, no piensan regalar. Ahí radica el gran problema.

Sea como fuere, ESTADIO ha podido confirmar que su nombre está subrayado en verdiblanco en la agenda del vicepresidente deportivo, siendo, además, del gusto de Quique Setién, que valora la potencia, la calidad y la versatilidad del tinerfeño, que puede ejercer de referencia, caer a las bandas y aparecer desde la media punta, sin perder ni un ápice de su capacidad goleadora. Además, existe consenso en el comité ejecutivo sobre su crecimiento, apostando Serra Ferrer por que Ayoze Pérez se convertirá en breve en un atacante de los que garantiza 20 goles por temporada en cuanto tenga continuidad en un equipo con un estilo de juego ofensivo como el del Betis.

Actualmente, se trata de una operación en fase embrionaria, con sondeos (más que contactos profundos) para conocer la predisposición del artillero a regresar a España (pues, llegado el caso, necesitará su connivencia para presionar al Newcastle) y los parámetros económicos en que se movería el traspaso. Eso sí, en Heliópolis asumen que las mayores inversiones llegarán para potenciar la vanguardia y el puesto de pivote.