Joaquín: "Rubo se lo merece"

Joaquín Sánchez es genio y figura dentro y fuera de los terrenos de juego. Sobre el césped, este curso que está a punto de concluir, ha sido uno de los más destacados de su equipo, un protagonismo que también ha tenido lejos de él, donde ha hecho gala de su sentido del humor. Prueba de ello han sido los numerosos vídeos que ha colgado en sus redes sociales que se han convertido en poco tiempo en virales. Joaquín ha sido y es un reclamo al que las marcas no dudan en acudir conscientes de que su mera presencia será sinónimo de éxito de difusión.

En este sentido, Joaquín fue invitado ayer a un acto publicitario de una conocida marca de patatas fritas, en la que participaba también una conocida psicóloga deportiva, Yolanda Cuevas. Durante su intervención, aunque más centrada en la marca, también hizo alusión a algunos temas de la actualidad deportiva. Por ejemplo, el portuense declaró que, en caso de que haya un penalti en Leganés, se lo cedería gustoso a Rubén Castro para que alcanzase a Poli Rincón. "Si el sábado hay un penalti, no le quita el balón a Rubén ni el míster. Estaríamos encantados de que pudiese conseguir su récord. Se lo merece, si juega, si hay un penalti€ si tiene la opción de marcar. Rubo ha sido y es un futbolista muy importante para el Betis. Se merece ese récord", aseguró el capitán verdiblanco.

Del mismo modo, Joaquín comparó la felicidad que siente cuando marca y cuando asiste: "Meter goles es siempre algo maravilloso porque es un momento en el que sueltas mucha adrenalina€ se celebra mucho, es un momento de felicidad. Yo nunca he sido un gran goleador. Se me ha dado bien dar asistencias y disfruto mucho con ello. Lo he disfrutado de igual manera, porque dando pases de gol he ayudado a los compañeros, al equipo, a poder marcar".