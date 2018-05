El Nápoles quiere a Fabián

Las grandes actuaciones de Fabián no están pasando desapercibidas para nadie.

Las grandes actuaciones de Fabián no están pasando desapercibidas para nadie. UESyndication

Fichando bien, el miedo en el Betis a vender se ha esfumado. Es más, se considera necesario para seguir avanzando. Se fue Dani Ceballos, de hecho, y el equipo no sólo no se resintió, sino que ha crecido en una sola temporada una auténtica barbaridad, de ahí que no se pueda dar por segura la continuidad de Fabián Ruiz, a quien siguen, como es lógico, varios grandes de Europa.

El de Los Palacios, cuestionado por su futuro, ha dicho este jueves que sólo piensa "en el Betis", si bien paralelamente han surgido informaciones en Italia que anuncian un fuerte interés del SSC Napoli en hacerse con sus servicios. El club transalpino, que ya recabado informes sobre la enorme evolución del canterano verdiblanco, estaría incluso dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, la cual asciende a 30 millones, según la emisora CRC de Nápoles.

Sarri, quien está ahora más cerca de continuar en el banquillo 'partenopei', teme que se le marchen este verano tanto el polaco Zielinski como el brasileño Jorginho, por lo que ha puesto sus miras en Fabián.

Al Napoli, además, le han dado buen rendimiento los jugadores españoles que ha fichado, como Reina, Albiol y Callejón, por lo que, sumado al potencial del palaciego, les parece una apuesta segura.

Si Fabián quisiese dejar el Betis para firmar con el Nápoles ya sería otra historia...