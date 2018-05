Setién y la Europa League: "Hay cosas que desconozco y me preocupan"

Se ha caracterizado Quique Setién durante toda la temporada por su sinceridad en las respuestas y hoy ha seguido con la tónica en una interesante entrevista concedida a la cadena Cope. "Hay cosas que desconozco y me preocupan. Quiero hacer un buen trabajo, dar continuidad al proyecto. Me preocupa la historia de este club, que otras veces que ha jugado en Europa ha tenido en LaLiga un rendimiento muy pobre. No sé el equipo que podremos confeccionar. No sé si este club está preparado para asumir esas tres competiciones con la exigencia que tiene el club. Soy partidario de crecer poco a poco. Ver las cosas poco a poco. No aventurarse ni pensar que por tres partidos buenos vas a ir a Champions y con cuatro malos resultados va a ser un descalabro. Hay cosas que vamos a ganar con respecto al año pasado como la forma de trabajo", ha señalado.

El técnico verdiblanco ha hablado de otros temas:



Su primera temporada: "Pude entrenar al Betis en otra ocasión, pero no se dieron las circunstancias. Antes de conocerlo en profundidad tenía cierto conocimiento de lo que es el Betis e implica ser entrenador del Betis. Cuando uno es profesional y elige esta forma de vivir en los banquillos sabe lo que asume. La exigencia que conlleva".

Cambios para mejorar en defensa: "Los cambios se fueron produciendo desde el primer día. No mantenemos de continuo las cosas en el césped, los jugadores, el dibujo... No os escucho y no sé las valoraciones que hacéis, pero los cambios se han producido de manera permanente. Hemos jugado con cuatro atrás, con cinco, con dos pivotes, con uno, con dos puntas, con uno. Hemos variado a lo largo del año, aunque es verdad que ha habido más continuidad desde la llegada de Bartra que nos ha permitido controlar más cosas".

Llegada de Bartra: "Respeto todas las opiniones, pero creo que antes de la llegada de Bartra este equipo hizo partidos y momentos de partidos que reflejaban lo que queríamos hacer. No hemos tenido la continuidad que nos hubiera gustado. La lesión de Feddal, pero hubo otras también importantes como la lesión de Tony o problemas puntuales. A un futbolista no lo conoces realmente hasta que trabajas con él. Mantener una línea de continuidad es difícil porque hay lesiones y no conoces a los futbolistas y luego los resultados influyen en el estado general del equipo. Hemos mantenido una línea coherente a lo largo del año con respecto a lo que queríamos. En ningún momento a mí me han dado muestras en el club de que pudieran dudar de nuestra forma de hacer las cosas. Esa firmeza la hemos podido trasladar a los jugadores. Si hemos salido de situaciones comprometidas ha sido por eso, por el convencimiento en lo que hacíamos. Al final sabíamos que las cosas iban a salir bien".

La cantera le ha respondido: "Loren, Junior, Francis... lo que han hecho es hacerlo mejor que los que estaban jugando. Yo sé que tengo grandes futbolistas, sé cómo se llaman, pero no es lo que más me importa. Me llama la atención que reclamen jugadores cuando ellos no ven cómo están en cada momento. Si alguien piensa que quiero tirar piedras contra mi tejado es absurdo. Estos futbolistas aprovecharon muy bien la oportunidad. Se entrenaron con nosotros en pretemporada. Algunos tuvieron 500 o 600 minutos en partidos de pretemporada. Eso, para apoyarme en lo que he visto, me ha servido. Cuando pongo a un chaval es porque se lo ha ganado. La respuesta ha sido extraordinaria".

58 goles marcados y 58 encajados: "Hay dos maneras de ver el vaso. Son muchos goles encajados, pero también a favor. Por mi naturaleza, mi forma de ver el fútbol que es entender el juego a través del balón, prefiero empatar un partido a seis y que la gente disfrute que a cero. Hay dos formas de jugar, atrevido y reservado. Respeto todas las formas de jugar. Hay gente que me ha pedido perdón, que ha estado escarbando. Me encanta convencer a los agnósticos y traerlos a la parte del amor y no del lado oscuro. Prefiero el 4-4 de San Sebastián que otros de 0-0 más aburridos".

Mejora en defensa: "Los cambios han sido durante todo el año. Que te metan más goles o menos puede ser circunstancial. De la defensa de la jornada 6 a la 33 hay diferencias en jugadores. Y los jugadores son fundamentales. El entrenador busca soluciones a todos los factores que influyen en la forma de jugar. El trabajo es bestial. Vosotros os limitáis a sentaros en la grada y criticar o alabar lo que os gusta y lo que no, pero detrás hay una atención a todos los factores. Para tomar una decisión estudiamos al rival, cómo aprieta y cómo no. Si es mejor jugar con tres centrales o con un pivote o con carrileros avanzados. Ya sabía que tendríamos problemas en nuestra portería desde la pretemporada y estaba hablado. Yo me preocupo mucho más de que mi equipo juegue bien. Nosotros trabajamos poco las acciones a balón parado. Creemos que no hay una relación directa de lo que pasa en el partido con el trabajo que hay detrás. Hay una idea general de que hemos cambiado, pero llevo toda la temporada cambiando".

Qué espera de Europa: "Estoy muy contento por la temporada que se ha hecho, pero no me he creado expectativas. Soy una persona tranquila en ese sentido. Estamos pensando ya en la temporada próxima. Cómo vamos a afrontar las tres competiciones. Quiero hablar con gente que ha vivido esta situación. Tengo a Serra, que lo ha vivido. Trataremos de afrontar las tres competiciones con la mayor dignidad".

Goles encajados al principio: "Hay datos de la época en la que encájabamos tanto que nos metían 5 por partido. La media del resto era de 1 y pico. Ya sabíamos que encajábamos mucho, pero no éramos capaces de evitarlo. Es la realidad. Si te tapas los pies te destapas la cabeza. Siempre hemos tratado encontrar un equilibrio. En aquella época las cuentas no nos cuadraban. Pero no pisamos nunca el descenso. Teníamos cosas positivas que nos permitían mirar al futuro".

Plantilla para Europa: "Cada año, se supone que un equipo que quiere crecer necesita cambios. Habrá entradas y salidas. No sé el número que va a salir ni el que va a llegar. Queremos una plantilla competitiva, la mejor posible, dentro de los parámetros que podemos controlar. Presupuesto, jugadores con los que cuentas que quieren salir... hasta que empiece la temporada no sabré qué jugadores tengo. Qué jugadores se van a adaptar. Sé que vais a buscar resultados. Hay situaciones que no puedo controlar, pero hasta que no vea los partidos de pretemporada y los rivales con los que voy a competir... quiero saber si el Celta, la Real, el Athletic van a mejorar su punto de rendimiento y van a competir".

Planificación: "Yo soy sólo el entrenador. Daré mi opinión. Sugeriré futbolistas que puedan venir y me gustan. Evidentemente jugadores que han rendido no quieres que se vayan, pero a lo mejor con ese dinero puede venir otro mejor. Aquí intocable no hay nadie. Me adaptaré siempre. Mi manera de trabajar siempre ha sido por consenso. Me encantará ponerme de acuerdo con Lorenzo y con el club para buscar lo mejor. Acertaremos y nos equivocaremos todos. No tengo interés en plantarme y decir que quiero hacer las cosas así. Hay cosas por las que uno no puede pasar y de otros clubes me he ido por eso. Pero el Betis es un club estructurado e idílico para trabajar".