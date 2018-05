El sueño que ve "más cerca"

Junior Firpo se ha perdido el final de temporada por culpa de un esguince de rodilla, pero el lateral ha cuajado una gran temporada primero en el filial, a las órdenes de José Juan Romero, y después en el primer equipo, donde llegó a arrebatarle la camiseta de titular a Riza Durmisi y se ganó la confianza absoluta de Quique Setién.

En una entrevista concedida a Canal Sur Radio, el hispano-dominicano admite que su sueño más próximo es conseguir formar parte de la primera plantilla del Betis, algo que parece que conseguirá en breve, sin perder de vista la selección, un premio "que hace tres años veía imposible", pero con el que ahora se permite soñar. "Cuando llegó al Betis Deportivo, José Juan me dijo que me iba a hacer internacional por España y me reí porque no lo creía factible", confesó. Celades estuvo en el palco del Wanda siguiendo sus evoluciones y su nombre aparece en las quinielas para la sub 21, por la que ha renunciado a ir incluso a la absoluta de su país natal. "Si los niveles fueran parejos, lo tendría complicado. Me llamaron en la última convocatoria y tuve que renunciar. Hace tres años lo veía tan lejos... pero ahora lo veo un poquito más cerca", confesó el lateral, que reconoció que su referencia es Carvajal, pese a ser lateral derecho. "Es un jugador que admiro mucho, es muy completo. Marcelo es fantasía. Son cualidades que quizás yo no tengo tanto. A mí me encanta subir. Soy de vocación ofensiva", consideró.

Para terminar, deseó que su compañero, Marc Bartra, fuese llamado por Lopetegui para el Mundial. "Se lo merece", dijo.