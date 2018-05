Los sueños cumplidos en un Betis de futuro

El Betis ha vivido en esta 17/18 el año de la cantera verde y blanca. Quique Setién ha hecho debutar a siete jugadores procedentes del filial (Junior, Loren, Narváez, Francis, Redru, Julio Gracia y Aitor Ruibal) y ha dado minutos a otros jóvenes como Pedro y, sobre todo, Fabián, referente de los jóvenes heliopolitanos.

El club ha podido sacar pecho por sus 'Valores de futuro' y ellos han cumplido el sueño de sus vidas. Todo ello ha sido simbolizado en un acto para anunciar la renovación del acuerdo comercial entre el Betis y CaixaBank, que fue quien ha 'prestado' el oportuno lema ante el que han posado cinco canteranos verdiblancos, que resaltaron la importancia de contar con un entrenador que cuide a los jugadores de la casa.

"Hemos vivido una temporada muy bonita, sobre todo para la gente de la cantera. La gente que viene de abajo se puede fijar en nosotros, en los cinco que estamos aquí y en todos los que han llegado al primer equipo este año. Hemos trabajado mucho para estar aquí y hemos tenido la suerte de contar con muchos minutos y hacerlo bien. Animamos a todos los canteranos para que trabajen y puedan llegar donde hemos llegado nosotros", comenzó argumentando Fabián, a quien se sumó Francis, que consideró que "es muy bonito para el club que haya tantos canteranos en el primer equipo". "La figura del míster ha sido fundamental para nosotros. Desde el principio ha dado protagonismo a la cantera sin mirar nombres y, en mi caso, lo agradezco mucho y me servido para ir con la sub 21. (Setién) Me ha dado muchas oportunidades y la posibilidad de cumplir mi sueño", explicó el de Coín, reconvertido a carrilero por el entrenador.

Aunque para irrupción, la de Loren Morón, que ha anotado siete goles que le han dado 9 puntos al equipo. "En su época, mi familia hizo un sacrificio para poder abonar una cantidad (para desvincularse del Velez y fichar por el Betis) y fíjate por dónde, ahora el trabajo y el esfuerzo se está recompensando. Y no sólo por los puntos que mis goles le han dado al equipo, sino por la situación del equipo, por meternos en Europa... Tanto para mí, como para Francis, Junior y Pedro, que empezamos la temporada en el filial, todo esto era impensable. Lo que hemos hecho es muy grande", remarcó el ariete marbellí.

Con peor sabor de boca pero igual de feliz termina la temporada Junior, que ya sólo piensa en su recuperación. "He tenido la suerte que la lesión ha llegado ya a final de temporada y tengo este tiempo de vacaciones para recuperarme y llegar bien a la pretemporada. Para un canterano, perderte un derbi en casa y en la situación en la que llegábamos te toca un poco, pero si alguien me dice a principio de temporada que iba a jugar tanto no me lo habría creído, así que estoy muy contento", remarcó el hispano-dominicano, a quien Celades le sigue la pista.

"A Junior lo conozco desde hace tiempo, es para mí además de un compañero un amigo, ojalá que tenga la oportunidad y estoy seguro de que la tendrá", agregró luego Francis.

También está feliz, Pedro, meta titular en este final de Liga. "Me he encontrado muy bien y he estado muy tranquilo. Llevaba mucho tiempo trabajando para tener esta oportunidad y la he disfrutado. Ha salido bien y espero seguir aquí", aseguró el meta, que negocia su renovación.

Todos ellos están en una nube por lo bien que les va al primer equipo, pero no olvidan al filial. "Sabemos que han sufrido al no poder salvarse y nosotros sufrimos con ellos", indicó Loren.