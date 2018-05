Inui: "Tenía decidido renovar por el Eibar, pero luego lo pensé mejor".

El extremo japonés Takashi Inui, que acaba contrato con el Eibar y que se unirá próximamente al Betis, ha desvelado, en una entrevista para el diario 'Marca', que él, en el transcurso de esta temporada, "tenía decidido renovar por el Eibar, pero luego lo pensé mejor y creí que lo mejor era irme".

Inui ha apuntado además que veía conveniente marcharse porque, según señala él mismo, "va a cumplir 30 años y me apetece vivir otra experiencia. Cuando me retire tengo pensado volver a Japón y enseñar todo lo que he aprendido como futbolista. Cambiar de equipo puede ayudarme a aumentar mis conocimientos".

No obstante, el futbolista no le cierra las puertas a los 'armeros', señalando que no descarta "volver al Eibar en un futuro".