Joaquín: "Ayudaremos a Rubén Castro"

Está claro que el capitán Joaquín Sánchez (El Puerto de Santa María, 1981) tiene una parte del Betis, literalmente tras su compra de un dos por ciento de las acciones del club. Esas participaciones, no obstante, sólo han hecho material lo evidente: que Joaquín tiene parte del Betis, una parte sin la que las trece barras no se pueden entender en el siglo XXI. Canterano verdiblanco que en su primera temporada en la máxima categoría llegó a la selección y disputó el Mundial, uno de los artífices de la histórica temporada que llevó a los verdiblancos a la histórica clasificación para la Champions League y a lograr el título de la Copa del Rey, líder y capitán del Eurobetis de este año... Con todas esas presencias en los momentos más felices de las últimas décadas verdiblancas a sus espaldas, el portuense sigue desprendiendo ilusión y fue protagonista de una charla con la psicóloga especializada en deporte, Yolanda Cuevas, sobre el conocido por la especialista como ´síndrome de la portería chica´, por el que jugadores se bloquean y fallan goles aparentemente fáciles o en situaciones francas como la pena máxima. Tras los consejos de Yolanda para superar este mal, entre los que se encuentran producir "pensamientos generadores del gol", llevar a cabo el "monólogo interior del ganador" o celebrar de forma efusiva, ESTADIO Deportivo habló en exclusiva con el extremo verdiblanco sobre las múltiples aristas de este problema, que él mismo ha confesado que sufrió en aquel fatídico penalti de la tanda en los cuartos de final contra Corea del Sur en el Mundial de 2002. Además, enlazamos con algunos asuntos de plena actualidad verdiblanca, como el último partido de Liga ante el Leganés, la posibilidad de que en dicho partido el delantero Rubén Castro supere a Poli Rincón como máximo goleador histórico verdiblanco o la situación en portería esta temporada...

-Este año en el Betis, ¿han visto la portería chica en algún momento?

-Para nada. De hecho, quitando a tres o cuatro futbolistas, hemos marcado todos. El número es importante porque hemos colaborado todos para marcar y hemos sido un equipo en el que hemos tenido un balance goleador importante. En la segunda vuelta, además de ser un equipo bastante goleador, hemos sido capaces de disminuir los goles en nuestra portería, siendo uno de los equipos de la Liga menos goleados.

-Con respecto a los goles en contra, había un momento de dudas en la temporada en el que el Betis no paraba de encajar tantos. Sin embargo, en un momento dado, récord de imbatibilidad con tres porteros diferentes (Adán, Dani Gímenez y Pedro); ¿cómo sienten ese cambio en el club?

-Como tú bien dices, ha habido momentos de duda, en donde, independientemente del portero que haya estado, creo todos somos culpables a la hora de recibir goles, desde el primero al último. Hemos sido un equipo que hemos dado facilidades, igual quizá por la filosofía de juego que tenemos, de atacar, de ser un equipo valiente. Afortunadamente, hemos sabido corregir eso a lo largo de la temporada y eso nos ha hecho ser un equipo a seguir.

-A nivel individual, has tenido temporadas más o menos goleadoras, pero siempre has mantenido tus registros como asistente; ¿es más feliz haciendo más fácil el trabajo a los goleadores?

- He tenido años en los que me he sentido feliz a la hora de marcar goles, pero es verdad que he sido un futbolista más de dar de pases de gol. Hay un dato, todo hay que decirlo, de que todos los años he podido contribuir marcando goles y eso es importante. Nunca he sido un goleador, ni mucho menos, pero siempre me ha gustado llegar arriba y marcar goles, por supuesto.

-Siguiente partido contra el Leganés, pitan penalti a favor del Betis, ¿lo tira Joaquín, con los consejos de Yolanda sobre el ´síndrome de la portería chica´ en mente o Rubén Castro, a dos goles de superar el récord de Poli Rincón como máximo goleador histórico del Betis?

-Si está Rubén, por supuesto lo tira Rubén, es el que siempre se ha encargado de tirar los penaltis. Si estoy yo, súper preparado después de los últimos consejos de Yolanda, mentalmente nos prepararemos si tenemos que tirarlo, pero está claro que, teniendo un futbolista como Rubén Castro, es importante que él pueda superar personalmente ese registro y ser el máximo goleador de la historia del Betis. Ayudaremos en todo lo posible.

-Importantes ha habido muchos... ¿El más díficil? Quizá el que tire antes de marcharme del Betis, porque, como bien ha dicho Yolanda, lo importante es ser feliz y yo mentalmente era feliz. Entonces, cuando uno es feliz le cuesta trabajo desprenderse y dejar atrás todo lo que significa para uno en lo personal y en el trabajo.

-¿Y algún penalti en el que haya sentido la responsabilidad de tener que tirarlo pero no haya querido?

-Eso jamás. Lo demostré en su momento, en el Mundial de Corea y Japón en 2002 , con tan sólo 20 años. Si hubiera que volver a tirarlo (la pena máxima que falló en la tanda contra Corea), lo haría porque es mi profesión y negarte a algo por lo que has luchado tanto y has trabajado tanto pues sería de cobardes.

-En los penaltis, en ese sentido, también influyen los porteros...

-Por supuesto, tú puedes estar muy tranquilo, estar muy seguro, pero el portero también influye. Te lo puede adivinar y lo puedes fallar, aunque, en este caso no lo fallas, te lo para el portero. Estas cosas en el fútbol te pueden pasar.

-¿Un portero del Betis que haya hecho la portería chica a los rivales?

-Hombre, Adán es un portero que ha sido importante, pero yo me quedo con dos porteros de mi primera etapa, Toni Prats y Toni Doblas. Son dos porteros que me han marcado muchísimo, muy importantes en aquella época tan bonita del Betis.

-Y a Pedro, ¿cómo lo ve?

-Es un chaval que va poquito a poco, que en estos últimos partidos ha tenido la oportunidad de jugar. También es complicado, porque ha venido por la lesión de un compañero y eso no es nada fácil. Pero bueno, ha hecho un trabajo enorme y ha ayudado a que el equipo se clasifique para Europa.