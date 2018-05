Setién habla sobre el récord de Rubén, Joaquín, la cantera...

Quique Setién ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en la última rueda de prensa previa a un partido de esta temporada. El técnico ha hablado sobre el choque contra el Leganés y otros asuntos de la actualidad verdiblanca.

Parte médico: "Hay algunos futbolistas con golpes, pero afortunadamente salvo Andrés no perdemos a nadie. Están todos más o menos disponibles. Recuperamos prácticamente a todos. Se ha incorporado Julio Gracia".

¿Relajación?: "Hemos tratado por todos los medios que el equipo se mantenga con el nivel de estrés que necesita para competir. Hemos tratado darle la intensidad a los entrenamientos que corresponde. Luego vamos a ver qué nos encontramos en el partido. Hemos insistido para que los jugadores sean conscientes de que nos jugamos la quinta plaza independientemente de lo que haga el Villarreal. Afrontamos el partido con la intención de ganar".

Rubén Castro: "Va a jugar. Veremos si lo hace de inicio o durante el partido. No doy alineaciones antes de empezar"

¿Logrará el récord: "No soy adivino. Soy entrenador. Me gustaría que pudiera marcar porque nos valdría también para la posibilidad de ganar el partido, pero ganaríamos 14 en la quiniela cada semana si adivináramos lo que va a pasar. Está entrenando muy bien desde que llegó. Hace lo posible por jugar, por entrar en las convocatorias. Tiene un aliciente personal. No hablo mucho con él, ya sabéis que habla poco. Se ha ganado estar ahí. A lo mejor se ha ganado jugar algo más. Son decisiones que me competen, pero a veces tú piensas que es mejor otro. Uno trata de hacerlo lo mejor posible y acertar".

Valoración de la temporada: "Hoy hemos completado el entrenamiento número 250 que da colofón a una temporada extraordinaria en muchos sentidos. Al margen de la posición en la tabla hay muchas cosas que podemos considerar muy positivas. Hemos conseguido que el equipo se identifique con una forma de jugar, que jugadores del filial sean de Primera, cambiar la dinámica de pesimismo por optimismo, hemos hecho feliz a mucha gente. Tenemos una base importante de cara al futuro. Lo que no esperabas conseguir tan pronto, vas a participar en una competición europea el año que viene. Nos hemos encontrado muchas dificultades, muchas lesiones, incomprensión a veces. Nos hemos sobrepuesto, hemos mantenido la mirada fija en nuestro camino. Podemos mirar al futuro con optimismo".

El videoclip de Joaquín: "De Joaquín me imagino cualquier cosa. Trato de decirle que todavía es futbolistas. Que está bien que prepare su futuro, pero que compatibilizar ese mundo con el fútbol es difícil. Que hay que centrarse. Espero que el año que viene pueda seguir a plena dedicación y que nos dé tanto como lo que nos ha dado este año tanto dentro como fuera. Es un chaval que genera alegría y es positivo para el grupo".

El gesto de Caparrós y sus disculpas: "Está bien perder perdón. Todo el mundo se puede equivocar en un momento determinado. Todos tenemos algún marrón en nuestra vida. No sentí nada. Sonreí un poco nada más".

El Atlético, campeón de la Europa League: "Tenemos una de las mejores ligas y cada año lo demuestra consiguiendo objetivos como Champions y Europa Leagues. Eso da con exactitud el nivel de LaLiga. Que un equipo como el nuestro haya quedado quinto en una liga como esta tiene mucho mérito. Trataremos de dar espectáculo con nuestro equipo el año que viene y sumarnos a esos equipos que han conseguidos esos resultados".

El estilo del Atlético: "He hablado mucho del Atlético. Tengo un estilo, pero respeto cómo juega el resto. El Atlético lo ha hecho muy bien en los últimos siete u ocho años. Ganando títulos y pelando con los grandes. Los felicito".

Plan de vacaciones: "Salvo los lesionados, que tienen un programa específico, es lógico que el resto, después de la tensión de la temporada que se vayan de vacaciones y disfruten. Se les ha dado un programa. A medida que se acerque el campeonato tienen una lista para tratar de venir lo mejor posible porque el año que viene será una temporada ilusionante y espero que estemos a la altura".

Garitano: "Sin duda le felicito por las campañas que lleva haciendo en ese equipo desde hace mucho tiempo. Es un hombre que a mí siempre me ha caído muy bien. Es trabajador, demuestra una humildad enorme y ha hecho un trabajo enorme de muchos años. No es fácil meter al Leganés en Primera, mantenerlo con la solvencia que lo ha hecho. Hemos visto el rendimiento de sus jugadores y eso es mérito de su entrenador. Es muy respetuoso, muy buena persona. Espero que tenga un futuro en otro equipo como el que ha tenido en Leganés".

Cantera: "Siempre hay que tener valentía. Cuando te juegas el puesto es normal hacerlo con jugadores experimentados. No me preocupa mucho mi futuro como entrenador. Si tengo que seguir es porque hago las cosas bien y a mi manera. En el Racing en mi primer año debutaron jugadores del filial y subimos mientras que otros llamados a ser importantes se quedaron fuera. Me fijo en el rendimiento y en eso los canteranos han estado a la altura. Se lo han ganado ellos. Estaban esperando una oportunidad y han sabido aprovecharla. Muchas veces me dan las gracias, pero se lo tienen que agradecer a sus padres, a su entorno, a sus entrenadores anteriores que son los que los han construido para que sean lo que son ahora. Me alegro por el paso que han dado y por el Betis, que no tiene que gastar en estos jugadores. Me preocupa el rendimiento y ha sido extraordinario. Los podemos considerar jugadores hechos y se lo tienen que seguir ganando. Ya depende de ellos más que de esa oportunidad que siempre hay que darles. Espero que mantengan la línea y sean conscientes y dignos de lo que han conseguido. Que no se distraigan, que mantengan la firmeza. Que se olviden del ruido que hay alrededor porque si quieren mantenerse será así. Nadie que no sean ellos les va a dar nada".