Francis: "Nos hubiese gustado quedar quintos, pero no ha podido ser"

El bético Francis analizó la defitiva sexta posición donde acaba el Betis en Liga. "En términos generales no se le puede reprochar nada al equipo. Nos hubiese gustado quedar quintos, pero no ha podido ser", ha dicho el canterano en los medios oficiales.

Sobre la derrota en Butarque, ha comentado: "Nos ha costado un poco, ellos con uno menos se han plantado en su área. Nos ha costado bastante, hemos estado espesos, no hay que darle más vueltas. Borrar la mente y esperar a la próxima temporada".

En cuanto a su partido, Francis ha reconocido: "Me ha encantado terminar la temporada jugando, pero no me voy contento. En lo global y en lo colectivo hemos estado muy bien. En lo personal no me puedo quejar. El único pero, las dos lesiones que me han restado, lo importante es que las he dejado atrás".

"Hasta septiembre no es la siguiente fase del Europeo. Es un objetivo que me he marcado y ojalá pueda estar ahí", ha dicho Francis sobre sus opciones de seguir acudiendo a la sub 21.