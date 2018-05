Setién: "Es una decepción enorme terminar la temporada así"

Quique Setién, técnico del Betis, ha comparecido en la sala de prensa de Butarque, donde se ha mostrado bastante autocrítico por la derrota ante el Leganés. "Ha sido una decepción enorme haber terminado la temporada de esta manera, perdiendo un partido que se nos había puesto francamente bien, con un gol a favor y un jugador más. Ha sido a partir de ahí cuando hemos estado peor. Hemos concedido una victoria a un rival que estaba a expensas de lo que hiciéramos. A partir de la expulsión hemos empezado a hacer muchas cosas al revés de lo que habitualmente hacemos. Es una decepción enorme porque nos hubiera gustado terminar de otra manera. No sé si con la victoria podríamos haber quedado los 5º pero me queda un sabor muy triste con esta derrota en un partido que teníamos que haber ganado y que habíamos empezado francamente bien", analizaba el cántabro.

Preguntado sobre qué le ha faltado al equipo para ganar en Butarque, el verdiblanco ha explicado: "Le ha faltado la tranquilidad y la paciencia que hemos tenido a lo largo de todo el año. Es verdad que a veces te precipitas. La llegada del gol del empate nos ha descolocado mucho. Algunos jugadores han empezado a perder la posición, no han tenido claras muchas cosas y luego ha habido una gran pérdida de balones. Le hemos dado vida a un rival al que teníamos a nuestra merced. La realidad es que la única circunstancia que se puede valorar de verdad como una ligerísima justificación es que había muchos jugadores que llevaban tiempo sin jugar, que han jugado poco y esto se ha notado. En algunos casos se ha notado más y es normal porque cuando no participas y sales un día como hoy a las 4 de la tarde, con un calor infernal, el campo seco y con un equipo donde tienes que estar lúcido con el balón y fresco, pues no es fácil para estos futbolistas que llevan tanto sin hacerlo. En general hemos dado una imagen muy pobre de lo que somos y de lo que hemos hecho en el campeonato. Me da mucha pena terminar así el campeonato".

A juicio del míster bético, no cree que sus jugadores no hayan dado importancia al partido: "Hemos trabajado bien durante toda la semana y la muestra está en que hemos empezado francamente bien el partido. Hemos conseguido un gol y muchas llegadas en 15 minutos. Nos ha faltado esa frescura en los metros finales para haber hecho más daño. Pero era normal que algunos de esos futbolistas que nos han estado acompañando durante todo el año merecían esos minutos. Me parecía una razón humana. Es verdad que el que juega todo el año seguramente estaría mejor, aunque tampoco teníamos muchos jugadores. Creo que en justicia los que han jugado tenían que jugar este partido. Otra cosa es que alguien lo vea de otra manera, que lo respeto totalmente. Tampoco quiero cargar las culpas en ellos, porque ha habido muchos de los que han jugado más que no han estado bien. Como siempre, cuando ganamos y cuando perdemos acertamos y perdemos todos. Como máximo responsable también me equivoco y lo asumo como una parte más de este juego y de esta responsabilidad que tengo".

El partido de Rubén Castro y Joel Campbell: "Sobre Rubén no me voy a manifestar porque todavía no sabemos nada. Esto será una situación que habrá que valorar a partir de ahora. Ya se verá lo que pase. Con respecto a Joel Campbell ha alternado cosas buenas con errores, pero es lo normal en un futbolista que lleva prácticamente todo el año sin jugar y sin tener continuidad. Ha tenido un gol bueno y legal. Luego es verdad que ha fallado en pases, en controles y cosas, pero es normal, igual que Francis, Víctor, Rubén... son jugadores que no han jugado habitualmente y es normal que se les note esa falta de ritmo y de precisión con el balón".