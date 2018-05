Campbell: Ay, si le respetasen las lesiones...

En ninguno de los contratos de cesión que firma el Arsenal con Joel Cambpell suele incluir opción de compra. Esta decisión no se entendería si no fuera por la confianza que en el club inglés tienen en el potencial del costarricense, al que las continuas lesiones no le han dejado mostrarse en su plenitud. Al Betis llegó, en su segunda etapa, con unas molestias en la rodilla de las que le costó recuperarse casi dos meses. Entró en el equipo de forma gradual y, justo cuando se encontraba en su mejor forma, cayó lesionado de nuevo.

Con el Mundial en el horizonte, no se precipitó en su recuperación y cuando quiso entrar otra vez en juego, el equipo atravesaba la mejor racha de resultados de su historia, por lo que le resultó más complicado ganarse un sitio en el equipo. Ya con el objetivo en el bolsillo, Setién le ha dado minutos que ha aprovechado de cara a su puesta a punto. En Butarque, cerró su segunda etapa en el Betis con un gol que deja la incógnita de qué habría sido de Joel sin las lesiones.