Análisis de riesgos para la 'vía Ceballos'

El Betis sondeó durante el pasado mercado invernal el regreso de Dani Ceballos, aunque la reglamentación impidió entonces una cesión que muchos en Heliópolis censuraron por la forma en que se marchó el utrerano el verano anterior al Real Madrid. Era una petición expresa de Quique Setién, que no tuvo tiempo de convencerlo para que se quedara nada más aterrizar en Heliópolis, con la connivencia de Serra Ferrer. El criterio de ambos se impuso al de la mayoría del consejo de administración, primando los intereses deportivos.

Desde ese momento, en la planta noble del Benito Villamarín se intensificó el análisis de riesgos para evaluar una 'operación retorno' con bastantes aristas, pero cada vez con una mayor predisposición de todas las partes al acuerdo. El beticismo, muy dividido, ya es otra cosa, por lo que toca un lavado de imagen para suavizar, llegado el caso, el aterrizaje, que, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, es una vía que se encuentra muy encarrilada.

La versión oficial aún sigue siendo la de que no hay tela alguna que cortar en este sentido, pese a confirmar que se movieron muchos hilos en enero. "A día de hoy, no es una opción. No me gustaría traer jugadores cedidos puros y duros. Tenemos que ir a por los que se queden en el club y, si son préstamos, que sean de rendimiento claro para no hacerle el trabajo a otros equipos", apuntaba a principios de este mes Ángel Haro.

No mintió el empresario villaverdero, si bien maquilló y matizó una certeza que podría cambiar en cuestión de días. Y es que lo de Ceballos sería una recompra por parte del Betis, reservándose el Madrid la posibilidad de repescarlo pagando algo más, como han incluido los blancos en casi todas las salidas de sus futbolistas más jóvenes últimamente. Resta por definir la cantidad -en Chamartín pretenden recuperar los aproximadamente 15 millones desembolsados hace casi un año, aunque en Heliópolis buscarán una rebaja-. Pero, para llegar a ese punto, restan varios pasos.

De momento, Serra se ha asegurado de la predisposición del talentoso internacional sub 21, que habría comunicado a sus nuevos agentes que priorizará siempre una vuelta a casa, pese a existir propuestas jugosas de Italia e Inglaterra. No desea más aventuras Ceballos, consciente de su precipitación (que no error). Además, se habría asegurado el interesado, seguramente tras una conversación con Zidane, de que no se opondrán al movimiento, aunque el técnico francés le pide paciencia. Eso sí, Zinedine comprende su frustración, por lo que, en las condiciones antes apuntadas, le dejaría salir.

Tanto el club hispalense como el jugador entienden que no habrá vencedores ni vencidos en caso de que todo arribe a buen puerto. En el comité ejecutivo admiten en 'petit comité' que se vendió la renovación de Fabián como un éxito, en parte por la diferente actitud del palaciego con respecto al utrerano, pero Bahía Internacional, oficiosamente la antigua empresa de representación de Dani Ceballos ya, aparece en el horizonte como la víctima propiciatoria con la que mullir el colchón de su retorno. Todos los caminos conducen a esta meta.