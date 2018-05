El Betis despide en las redes sociales una temporada para recordar.

Los jugadores del Betis han publicado mensajes en sus redes sociales recordando los grandes momentos de esta temporada, que se ha zanjado con una clasificación directa para la Europa League.



Marc Bartra, Antonio Barragán, el segundo entrenador Eder Sarabia... estos son algunos de los que se han congratulado por la magnífica campaña... y que esperan dar más guerra en la siguiente.





Leganés 3 Su Majestad @RealBetis Balompié 2. Un triste final para una gran temporada en la que los buenos momentos superaron a los malos. Me quedo con los que el tiempo será incapaz de borrar, "Come what may". Siempre agradecido. Nos vemos en el camino hacia Ítaca ?? #happiness pic.twitter.com/7zxrdjSTSz