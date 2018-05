Campbell, ya en Costa Rica: "Estoy al cien por cien"

Tras meses de ausencia por una lesión de rodilla, el atacante del Betis Joel Campbell se incorporó este lunes a los entrenamientos de la selección de Costa Rica con la mira puesta en el Mundial de Rusia 2018.

Campbell, que marcó un gol el fin de semana en la última jornada de la Liga con el Betis, se puso a órdenes del seleccionador, Óscar Ramírez, y afirma sentirse al máximo físicamente.

"Estoy feliz de haber tenido la oportunidad de jugar y anotar a pesar de que no conseguimos el resultado que buscábamos. Me siento bien; es un golpe de motivación personalmente para todo lo que viene. Llego a la selección al cien por ciento", dijo el delantero en su página oficial Sports by Campbell.

El delantero fue pieza clave de Costa Rica para llegar por primera vez a los cuartos de final de un Mundial en la edición de Brasil 2014, y se espera que vuelva a ser figura en el ataque en Rusia 2018

Campbell pasó varios meses sin ser llamado a la selección debido a una lesión de rodilla que lo alejó de las canchas y que le impidió tener regularidad esta temporada con el Betis, donde juega cedido por el Arsenal inglés.

"Para nadie es un secreto que no ha sido fácil. Al final con el respaldo de mi familia, y todas las personas que me ayudaron, todo se puede conseguir. Ahora quiero seguir trabajando mejor que hoy y luchar por los nuevos objetivos. Hago cambio de chip para la selección", dijo Campbell.

La selección de Costa Rica comenzó sus entrenamientos el pasado martes con cuatro futbolistas y poco a poco se han ido integrando otros como Celso Borges, del Deportivo La Coruña, Yeltsin Tejeda, del Lausana suizo, y Oscar Duarte, del Espanyol de España.

Para mediados de semana está previsto que se incorporen los futbolistas que militan en la liga de Estados Unidos y los del Saprissa y el Herediano locales, a quienes el seleccionador les dio tres días de descanso tras participar el domingo en la final de la Liga costarricense.

El último en llegar al campamento será el portero del Real Madrid, Keylor Navas, pues disputará el próximo sábado la final de la Liga de Campeones de Europa contra el Liverpool.

Costa Rica se encuentra en el Grupo E del Mundial junto a Brasil, Suiza y Serbia.

Antes de su estreno en Rusia, Costa Rica jugará tres amistosos: frente a Irlanda del Norte, el 3 de junio en San José; ante Inglaterra, el 7 de junio en Leeds y contra Bélgica, el 11 de junio en Bruselas.