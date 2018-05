Clemente: "¿El Betis el grande de Andalucía? Es muy difícil, si consigue poderío económico sería posible"

El exentrenador de Betis, Javier Clemente, nunca duda en valorar cualquier tema que se le ponga por delante, como buen bilbaíno. En este caso, fue cuestionado en Radio Marca sobre si los verdiblancos son el equipo grande de Andalucía, a raíz del balance en los derbis de este año frente al Sevilla por la posición en la tabla.

A este asunto, el entrenador vasco respondió que "¿El Betis, el grande de Andalucía por delante del Sevilla? Es muy difícil. Si consigue tener más poderío económico podría ser posible. Tienen varios cedidos y un equipo eminentemente más fuerte. Pero primero lo mantenía Lopera, al irse Lopera fueron a peor, ahora parece ser que están mejor económicamente. Pero no sé si tendrán dinero para hacer un equipo más cualificado que el del Sevilla porque hoy en día los equipos fundamentalmente están mantenidos por el poderío de las televisiones".

No obstante, Clemente dudó de que eso fuera posible, exponiendo su opinión sobre el papel de la afición verdiblanca: "El Betis tiene una afición que, ante la adversidad, no se sabe sobreponer, son muy críticos y no ayudan al equipo. Cuando se tienen dos resultados adversos se encaran ante los jugadores, dudo por ello mucho de la estabilidad del Betis".