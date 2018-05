Bartra encalla en la orilla.

Gracias a todos por tantos mensajes y muestras de cariño en un día difícil para mí. Mucha suerte, compañeros", tuiteaba este lunes Marc Bartra unos minutos después de que el seleccionador nacional, Julen Lopetegui, lo dejara fuera de la lista definitiva de 23 para el Mundial de Rusia. Una enorme decepción para el central catalán, que se perdió ya la última convocatoria de la ´Roja´, tras cuatro años en los que únicamente faltó por lesión, paradójicamente, cuando más minutos y mejor rendimiento acumuló en este periodo.

De momento, por tanto, el ´15´ bético encalla en la misma orilla, una desilusión que contrasta con la alegría que le supuso pasar el penúltimo corte de 35 elegidos, lo que le confiere mínimas opciones todavía de ser repescado si aparece la lesión de algún compañero de aquí a que se cierren las citaciones finales para la magna cita.

"Lo merecías y no ha podido ser, pero en el corazón de los béticos sí que eres mundialista. Seguro que esto te hará trabajar aún con más fuerza, aunque ya sabemos que eso es casi imposible. ¡Ánimo, @MarcBartra!", lo consolaba el perfil oficial de su club, al tiempo que el responsable de la decisión, Lopetegui, que ha preferido llevarse a sólo dos centrales natos (los titularísimos Sergio Ramos y Gerard Piqué), más varios zagueros polivalentes que pueden actuar como laterales o por dentro (Nacho, Azpilicueta y Monreal, este último más que posible ´verdugo´ de Bartra). Así, el vasco quiso "tener un recuerdo hacia los jugadores que no están en la lista y que han ayudado a la clasificación", aclarando que no ha sido fácil su papel: "Lo sentimos mucho, pero sólo caben 23. Hay jugadores que merecían estar aquí, como es el caso de Morata, pero también el de Bartra o Vitolo, pero hemos dado esta lista porque creemos que es la que más nos puede ayudar".

Igualmente, un gran número de aficionados se pronunciaron en las redes sociales, colocando a Marc en las encuestas de diferentes medios de comunicación como una de las ausencias más destacadas de la lista de España para el Mundial. Destacaron también los mensajes de varios sevillistas que se rendían a la evidencia y alababan la gran segunda vuelta protagonizada por el otrora defensor culé, que podría haber pagado su militancia en uno de esos clubes invisibles para el seleccionador.