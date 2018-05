Dimitrievski, a quien quieren Espanyol y Braga, gusta a Serra

Con Dani Giménez en La Coruña y el futuro de Antonio Adán, a quien le resta un año de contrato, muy en el aire, el Betis está barajando la posibilidad de incorporar a otro portero, al margen de Pau López, quien arribará como agente libre tras acabar contrato con el Espanyol.

Tal y como ha desvelado Radio Sevilla, hay uno que gusta mucho a Serra y que puede convertirse en una auténtica oportunidad de mercado, en el caso de que el Nástic de Tarragona, sólo un punto por encima del descenso, acabe bajando a Segunda B. Se trata de Stole Dimitrievski (24), de 1,88 metros e internacional por Macedonia en todas las categorías.

Según ha podido saber ESTADIO, no obstante, desde Heliópolis no han realizado ni un sólo movimiento para fichar a Dimitrievski. Sí que ya le han hecho llegar su serio interés, curiosamente, el Espanyol, que tiene la idea de mantener a Diego López y hacer caja con Roberto Jiménez, cedido esta temporada en el Málaga CF; y el Sporting de Braga, clasificado para la próxima Europa League.

Los tres interesados, no obstante, no harán ningún movimiento por el meta del Nástic hasta que no se quede un hueco libre en sus respectivas porterías. La de Roberto, en el Espanyol; y la de Adán, en el Betis.