El futuro de Rubén Castro, en manos del Betis

Rubén Castro no continuará en el Betis, salvo sorpresa mayúscula, la próxima temporada, pese a que, como bien precisaba ayer Diario de Sevilla, su contrato con los verdiblancos expira el próximo 30 de junio de 2019. En realidad, no necesitaba jugar 15 partidos (más de 45 minutos en cada uno de ellos) y/o marcar 20 goles para renovar un ejercicio más, sino que, al no lograrlo, la entidad heliopolitana puede rescindirlo abonándole una determinada cantidad, inferior a sus emolumentos por un año.

Todavía no se ha producido esta decisión ni se le ha comunicado, aunque todo hace indicar que el Betis optará por prescindir del canario, pues Setién, que prefiere otro perfil arriba, desea sólo tres puntas (le sobran dos). Y se busca otro en el mercado.



Mandi, otro que no se vende: cláusula o nada

Desde Francia insisten en que hay varios clubes ingleses y de la Ligue 1 interesados en reclutar a Mandi, tras su gran temporada en el Betis, pero en Heliópolis no negocian: cláusula (30 millones de euros) o nada. Incluso, la idea es blindar al franco-argelino antes de verano.