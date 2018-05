Loren: "No he sacado todo de mí, tengo margen de mejora"

La temporada 2017/2018 no será fácil de olvidar especialmente para un futbolista del Betis. De comenzar en Segunda división B a terminarla en Primera haciendo lo que mejor sabe: marcar goles. "Los primeros días llegas con los nervios y la inexperiencia, pero los compañeros fueron tan naturales... te acogen como uno más. Guardado me cogió en el debut y me relajó muchísimo, al igual que Feddal. El grupo te hace mucho más fácil adaptarte, y al final es fútbol y el que llega a la élite es porque se lo ha ganado antes. Si me dicen que iba a tener el protagonismo de estos últimos tres meses les diría que estaban locos. No me imaginaba tener la repercusión que tuve", asegura Loren Morón en palabras a Radio Marca Sevilla.

El marbellí no escatima en halagos a sus compañeros, atribuyéndoles a ellos gran parte de su buen rendimiento en el campo. "Tengo que agradecerle al cuerpo técnico y a los compañeros por apostar por mi y por mi acogida, eso ayuda a los que subimos de abajo, incluso a los fichajes de invierno. Eso se ha reflejado en el campo con gente como Junior, que llega de la cantera como yo, y como Bartra, otro refuerzo invernal que se adaptó muy rápido. Eso habla del grupo que se ha formado", recuerda.

Preguntado sobre el gol del que guarda un mejor recuerdo, Loren lo tiene claro: "Me quedaría con el del debut, porque era el del primer partido, y también con el del derbi, ya que no se puede explicar lo que sentí en ese momento".

Entrando a analizar la temporada y la sexta plaza del Betis, el delantero ha explicado: "Todo el club quería quedar quinto, sería como ser el primero de los mortales. No se ha podido conseguir pero es cierto que cuando estás en una temporada bonita con mucha presión y exigencia, cuando logras el objetivo y con dos o tres jornadas de antelación, te puedes relajar también. En el último partido no pudimos lograrlo, pero cualquier bético firmaría en pretemporada acabar sexto este año".

Compartir vestuarios con delanteros contrastados como Rubén Castro, Sergio León o Tonny Sanabria, fue para el marbellí un estímulo más: "He tenido el orgullo de poder compartir vestuario con una leyenda como Rubén Castro, y con Sergio León, y con Sanabria, pero todavía no he sacado todo de mí, creo que tengo margen de mejora".

Por último, el verdiblanco espera que la próxima temporada sea la de su consagración y la del equipo: "Todo el beticismo quiere instalarse en los puestos de Europa temporada tras temporada y colocarse donde la entidad merece".