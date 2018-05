Bartra: "Algo me decía que el Betis era el sitio"

Ésta ha sido una semana muy dura para Marc Bartra, que se ha quedado fuera del Mundial, una decepción " difícil de asumir" para alguien que tenía muchas expectativas puestas en la magna cita. "Está claro que no es fácil de asumir porque vine para poder estar allí, sacrifiqué mucho para lograr este objetivo, pero por suerte venir al Betis me ha llevado a ser más feliz dentro del campo, a ser mejor jugador, me quedo con eso. En la selección hay jugadores espectaculares y eso dice mucho del nivel que tiene", aseguraba el central catalán en una entrevista con beIN Sport, donde defendió que había " hecho méritos", aunque admitió que entiende a Lopetegui. Por su parte, su técnico, Quique Setién, que intervino en la entrevista, también destacó la complicada labor del seleccionador, pero aseguró que con él "sí que hubiese ido al Mundial".



Optimista por naturaleza, Marc prefiere quedarse con la parte positiva. "Venir al Betis me ha permitido que mucha gente viera el Marc que soy ahora. A nivel no sólo físico sino mental me siento lleno. Sé lo que tengo que hacer dentro y fuera del campo, cómo tengo que gestionar las sensaciones. Desde esta estabilidad que me ha dado el Betis, me he sentido más querido que nunca", destacó el ex del Dortmund, que no se arrepiente de haber elegido al Betis el pasado mes de enero. "Creo que el éxito va más allá de ganar títulos, quizás es seguir disfrutando, sentirse querido. En un equipo como el Betis, que llevaba tiempo sin estar en Europa, he sido muy feliz estos meses y se me ha notado. Para la gente, ganar una Champions o una Liga te puede llenar mucho, pero esto me llena en mi día a día, el fútbol que hemos hecho en el Betis, cómo hemos crecido. Lo tengo que poner a la misma altura. Me siento muy orgulloso".



En este sentido, el central reconoció que se dejó guiar por una corazonada para firmar por los verdiblancos, aunque nunca pensó que pudiera salir tan bien. "Era una apuesta valiente. Sabía que iba a un gran vestuario, sabía que hacían buenos partidos, pero les faltaba regularidad, pero había algo que me decía que podía hacer crecer a este Betis, vi que con la idea del míster todo podía salir bien. Lo que quería Setién es lo que yo llevo haciendo desde los diez años. Algo me decía que el Betis era el sitio y de qué manera", señaló.



En cuanto a la clasificación europea del equipo, Bartra reconoció que fue algo " paulatino". "Llegué y ni se hablaba de esto. Sólo se hablaba del siguiente partido. Pero, poco a poco, ves que ganábamos a rivales directos bien, siendo superiores, haciendo buen fútbol. Y ganar te hace querer más. El míster se mostraba exigente. No todo era bueno, pero eso nos hizo ir avanzando", concluyó el central verdiblanco.