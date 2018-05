Dani Giménez: "Tenía la opción de seguir en el Betis"

Dani Giménez, desde ayer oficialmente nuevo portero del Deportivo, aseguró en su presentación que la "opción" de recalar en el conjunto gallego no era la "más cómoda" porque tenía otras propuestas, como la de seguir en el Betis, y advirtió de que la escogió porque "algo dentro" de él le dice que "va a ser el mejor equipo" para seguir su carrera. Giménez fue presentado después de pasar las pruebas médicas con el Deportivo y firmar un contrato de dos temporadas, hasta 2020, con opción a ampliarlo una tercera si juega 45 partidos en sus dos primeros cursos como blanquiazul.



"La negociación fue bastante rápida, las dos partes queríamos que se produjera pronto, y cuando tengo la posibilidad del Dépor hago todo lo posible por venir. Aunque quizás no fuera la opción más cómoda, algo dentro de mí me dice que va a ser el mejor equipo", comentó. El guardameta precisó que " lo más cómodo" habría sido quedarse en Sevilla, irse al extranjero o continuar en equipos de mayor categoría, pero valoro al Dépor "por encima de otros equipos" que ahora circunstancialmente están en Primera. " Sé lo que me puede aportar el Dépor, mi tierra", declaró. El que fuera hasta ayer capitán del Betis aseguró que llega con " la ilusión de un niño" a pesar de que ya tiene "una experiencia y una edad", y apuntó que uno de los aspectos que le llevó a aceptar la propuesta del Deportivo fue la presencia de Carmelo del Pozo (ex también del Betis) como director deportivo, que supuso "un plus" para llegar al equipo coruñés.



Giménez, que es vigués y pasó por las categorías inferiores del Celta, máximo rival regional del Deportivo, indicó que "si hay gente a la que no le gusta" dónde ha "nacido", cuando le "vean y comprueban" su "compromiso", se les " olvidará". Respecto a la presión que tendrá en el Deportivo en una posición que ha sido observada con lupa esta temporada, señaló que en el Betis tenía una " presión bestial". "Lo que haya pasado antes de mi llegada puede generar un clima de frustración y desilusión por el descenso, pero no me compete, tengo mucha confianza en mí y todos los jugadores vamos a sumar para lograr el ascenso", dijo para terminar.