Feddal: "En mi Twitter escribo lo que me da la gana"

Zou Feddal ha realizado una visita a un colegio como parte de un acto donde ha hablado para la prensa. El marroquí ha tocado diferentes temas y ha demostrado no tener pelos en la lengua.

Sobre su lesión y cómo avanza su recuperación ha dicho que espera estar disponible a la vuelta de las vacaciones. "Ya casi cumplo los cuatro meses desde que me lesioné, lo previsto sería que llegue para empezar con el grupo la pretemporada", comentó pensando en su regreso al equipo.

Preguntado por si el equipo puede mejorar de cara a la próxima temporada, Feddal se mostró optimista y cree que siempre es posible subir el nivel. "Cualquier equipo tiene margen de mejora. En el fútbol nunca tienes un techo, siempre tienes muchas cosas por mejorar y el Betis está en ello. Está en un camino muy bueno para marcar una década y creo que se están haciendo muy bien las cosas. Está claro que cuando compites en tres competiciones necesitas una plantilla amplia, para ello está la secretaría técnica y el míster, que son los que deciden y seguro que van a tomar las mejores decisiones para el Betis", manifestó el defensa.

También fue cuestionado por el difícil comienzo de la temporada. "Cuando empezamos la pretemporada, la mayoría de los jugadores eran nuevos, el entrenador era nuevo, era una idea de fútbol nueva, era el principio de un proyecto que está siendo muy bueno. Creo que en el equipo ha calado la idea del entrenador y todo lo que se ha ido sembrando en los primeros partidos lo hemos ido recogiendo. El equipo ha respondido muy bien y espero que sea el inicio de un periodo largo y bueno", dijo analizando la progresión del equipo.

Habló sobre los polémicos mensajes que publica en sus redes sociales, a lo que se mostró bastante tajante. "El Twitter es mío y opino lo que quiero, escribo lo que me da la gana. No quiero ofender a nadie, ni nombro a nadie nunca. Simplemente que es mi red social y publico lo que me apetece. Nunca es mi intención ofender a nadie, ni mucho menos. Lo hago porque me gusta y disfruto haciéndolo. Siempre que puedo mando un mensaje a mis compañeros".

Posteriormente, recordó lo que vivió en su primer derbi y el motivo por el que mantiene ese 'pique' con el eterno rival. "Se dice que es la guasa de Sevilla. Cuando fui a jugar en el Sánchez-Pizjuán lo primero que recibí fueron insultos, desde el primer momento, yo no tenía nada que ver con el Sevilla aún, no tenía ninguna pelea. Cuando estábamos calentando escuché de todo y dije "vale, si es la guasa sevillana, yo también voy a tener un poco de guasa" y ya está", zanjó el bético.

Por último, dio su opinión sobre la no convocatoria de Bartra para el Mundial de Rusia por parte de Lopetegui. "Es un entrenador que tiene mucha experiencia y si tomó una decisión es por algo. Pero yo estoy con Marc y sé que está dolido porque tenía mucha ilusión puesta en participar en este Mundial. Pero él es muy joven aún, le quedan seguramente dos Mundiales por delante y estoy convencido de que si sigue en el camino en el que está, lo va a conseguir", finalizó Feddal.