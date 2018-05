Setién, sobre Ceballos y Denis: "Quiero a todos los grandes futbolistas"

Pese a que la temporada está recién acabada, Quique Setién ya piensa en la próxima campaña, ante la que se encuentra muy ilusionado. En una entrevista en Onda Cero Sevilla, el técnico cántabro ha valorado algunos de los nombres que suenan como posibles refuerzos verdiblancos.

Cuestionado sobre dos jugadores en concreto, Dani Ceballos y Denis Suárez, Setién ha sido claro. "Yo todos los grandes futbolistas por supuesto que los quiero tener. Cómo no voy a querer tenerlos. No es fácil porque las circunstancias se pueden dar. No es solo cosa mía, si Ceballos no quiere venir, si el club no puede ficharle o si el Real Madrid no le deja", ha dicho sobre el exbético.

Con respecto al centrocampista blaugrana, ha espetado: "Me gustaría tener a Denis Suárez o futbolistas de un nivel que nos van a gustar. Lorenzo supongo que ya conoce perfectamente cuales son mis gustos y supongo que estará haciendo todo lo posible. Son jugadores que ganan un montón de dinero y que tienen un nivel extraordinario, que quizás el Betis no pueda llegar a ellos. Esto es muy complejo".

En cuanto a Sergio Canales, Setién ha confirmado lo que ya era un secreto a voces, que jugará para el Betis: "Lo conozco desde que era un crío y lo he visto jugar desde que era un chaval. Es un futbolista extraordinario, tiene mucha calidad, muy maduro, que no sería futbolista ahora si no tuviera capacidad para superar lo que ha superado y todos estamos esperando a ver cómo salía de la situación que ha vivido, que no era fácil. Es un futbolista muy bueno, es un lujo para el Betis tenerlo en su plantilla, si al final se confirma todo".

Además, Setién habló sobre otros temas de actualidad:

Fabián y su futuro: "Se lo he dicho a varios, y a Fabián. Es un grandísimo futbolista que tiene mucho que mejorar todavía. Ir a un equipo grande€ no es fácil jugar. No debería precipitarse ahora. El Betis le ofrece ahora otra fase en la que va a crecer más y mejorar. La perspectiva es mejor. Vemos ejemplos de otros jugadores que se van con ilusión a equipos grandes y luego no juegan. Aquí está en un sitio donde ha crecido y está bien, y tiene tiempo de sobra para irse a un grande. Haría bien en quedarse en el Betis, son decisiones personales. Ni Ceballos ni Fabián tienen la experiencia y el recorrido que tengo yo. Aunque también soy consciente de que es muy fácil hablar desde mi perspectiva. Hablo desde mi postura. ¿Cómo le vas a decir a un jugador que no se vaya al Madrid? Yo no iría, pero ésa es mi opinión, muy particular. Pero Ceballos, Fabián,. Theo, Llorente€ hay veces que sus prioridades son diferentes. Tienen sus asesores. No es que esté mal, es su opinión. Yo doy la mía y el que quiera que la recoja. Yo quiero que Fabián se quede y a lo mejor es una opinión egoísta por mi parte. Pero yo no me olvido nunca que detrás del futbolista hay una persona. Veo las cosas de otra forma diferente a la de un jugador de 21 años".

Competir en tres competiciones: "Hhay muchas cosas que uno se tiene que tomar con calma, tanto con los futbolistas, como en el crecimiento del propio club. Hay que estar preparados para afrontar tres competiciones. Competir de forma digna en Europa, en la Copa y en LaLiga. Para eso necesitas plantilla y jugadores que te den garantías de competir con nivel. Hay que ver la capacidad que tenemos para afrontar esas tres competiciones con dignidad".

Las palabras de Montella no se usaron de forma motivacional: "Creo que no, la verdad es que ni lo comenté en el vestuario. Ni oí a nadie hablar de eso. Hay cosas que pasan en el entorno y no las atiendo, para no desgastarme, no distraerme, eso pertenece al circo del fútbol y no le doy ninguna importancia".

Relación con el Sevilla: "No soy un bético de cuna ni me he sentido ofendido por el Sevilla nunca. No tengo ninguna animadversión hacia el Sevilla. Soy racinguista de cuna y una persona respetuosa. Si no me hacen nada, no hay nada. No tengo ningún motivo. La dualidad es el alma de esta ciudad. Las aficiones de Sevilla y Betis reflejan lo que cada uno vive en su casa. Hay guasa, cachondeo, sorna€ todo lo que sea salirse de eso no es bueno".

Posible final contra el Sevilla: "Me encantaría jugar la final de la Liga Europa con el Sevilla, si llegan ellos€ Lo digo porque eso querría decir que he llegado yo, que es lo que quiero. Otra cosa es lo que quieran los sevillistas y los béticos€".

Posibles rivales en Europa League: "Me gusta el campo el Milan, ese club y los jugadores que pasaron por él. También el Chelsea, con el que el Betis jugó un partido histórico. Pero no tengo muchas preferencias. Que no sea muy lejos el viaje".