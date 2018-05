Setién, sobre Ceballos y Denis: "Quiero a todos los grandes futbolistas"

Pese a que la temporada está recién acabada, Quique Setién ya piensa en la próxima campaña, ante la que se encuentra muy ilusionado. En una entrevista en Onda Cero Sevilla, el técnico cántabro ha valorado algunos de los nombres que suenan como posibles refuerzos verdiblancos.

Cuestionado sobre dos jugadores en concreto, Dani Ceballos y Denis Suárez, Setién ha sido claro. "Yo todos los grandes futbolistas por supuesto que los quiero tener. Cómo no voy a querer tenerlos. No es fácil porque las circunstancias se pueden dar. No es solo cosa mía, si Ceballos no quiere venir, si el club no puede ficharle o si el Real Madrid no le deja", ha dicho sobre el exbético.

Con respecto al centrocampista blaugrana, ha espetado: "Me gustaría tener a Denis Suárez o futbolistas de un nivel que nos van a gustar. Lorenzo supongo que ya conoce perfectamente cuales son mis gustos y supongo que estará haciendo todo lo posible. Son jugadores que ganan un montón de dinero y que tienen un nivel extraordinario, que quizás el Betis no pueda llegar a ellos. Esto es muy complejo".

En cuanto a Sergio Canales, Setién ha confirmado lo que ya era un secreto a voces, que jugará para el Betis: "Lo conozco desde que era un crío y lo he visto jugar desde que era un chaval. Es un futbolista extraordinario, tiene mucha calidad, muy maduro, que no sería futbolista ahora si no tuviera capacidad para superar lo que ha superado y todos estamos esperando a ver cómo salía de la situación que ha vivido, que no era fácil. Es un futbolista muy bueno, es un lujo para el Betis tenerlo en su plantilla, si al final se confirma todo".