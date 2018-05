Ayoze y el Newcastle se posicionan

Curiosidades del mercado, el Betis está vivamente interesado en dos jugadores españoles del Newcastle, el mediocentro Mikel Merino y el atacante Ayoze Pérez, por lo que se avecinaba un verano intenso, de continuas llamadas a St James' Park. Con el navarro, por ahora, las gestiones se encuentran en una fase embrionaria, aguardando Serra Ferrer el momento idóneo para ir a por él, aunque lo tendrá casi imposible con el tinerfeño, que se ha posicionado ya, al igual que las 'Urracas'.

"Estoy muy contento en el Newcastle. Siempre trato de mejorar, y cada vez que salgo a St James' Park, quiero hacerlo bien y marcar goles. Ése es mi sentimiento y eso es lo importante. Quiero estar aquí y ayudar a este club a crecer", aseguró el mediapunta en declaraciones recogidas por Chroniclelive. El '17', además, hizo balance de su temporada con los blanquinegros, "la mejor" desde que llegara al club. "Hemos quedado décimos en la Premier, por lo que me quedo con ésta por el número de goles que he marcado (8) y la actitud del equipo durante todo el curso, incluso después de conseguir el ascenso la campaña pasada y el título de la Championship. No puedo pedir más; estoy muy feliz de cara al verano", espetaba un Ayoze que tiene contrato con el Newcastle hasta 2021.

Unas palabras que coinciden con lo que han transmitido a ESTADIO desde su entorno, donde ven "poco factible" su marcha de Inglaterra. Encima, su club lo tasa en 30 millones de libras (33 de euros), con lo que sólo estaría al alcance de los tres primeros de LaLiga, donde no tiene sitio, y en la Premier, donde tiene bastante tirón.