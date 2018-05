La receta de Setién para ganar al Madrid

Con la final de la UEFA Champions League en el horizonte, desde Inglaterra son muchos los que se preguntan cómo ganar al Real Madrid. Tanto es así que esta temporada sólo ha perdido un total de ocho encuentros en todas las competiciones, algo que, indudablemente, hace temer a los intereses del equipo de Klopp.

Si acotamos aún más esas derrotas, encontraremos que sólo tres equipos han logrado llevarse la victoria del Paseo de la Castellana: Barcelona, Juventus y Real Betis. Quique Setién parece ser uno de los pocos mortales que ha salido ileso de su paso por el Bernabéu y, por ello, en el diario inglés The Guardian ha encontrado un lugar en el que hablar sobre ese envite y de lo que puede aconsejar al finalista británico de la Champions.

En referencia al estilo que puede practicar el conjunto blanco, el cántabro lo califica como "un poco anárquico" al tener muchas piezas diferentes que se pueden desarrollar en diversos contextos. "Pueden jugar con cuatro en el centro o con Modric, Kroos y Casemiro. Además Cristiano te puede jugar en punta o caer a la banda. No tienen forma definida". En cualquier caso, el preparador bético matiza que el 4-4-2 es el esquema más repetido por Zidane, dándole mayor o menor amplitud el uso de efectivos como Isco, Bale, Lucas Vázquez o Asensio. A ello, según cuenta, "no afecta ninguna táctica o estructura, sino lo que sienten en cada momento desde su habilidad individual".

La parte del campo en la que más cuidado han de tener los de Merseyside es el centro del campo, lugar en el que "hay más control". Aunque tales vigilancias a esa zona son peligrosas puesto que, aún realizando una gran presión sobre Kroos o Modric, "ellos se entienden muy bien, superan las dificultades y encuentran pases. Son los únicos, junto a Casemiro, que mantienen el orden".

"A lo largo de la temporada hemos visto que el Madrid concede muchas ocasiones, si le quitas la pelota y estás atento en defensa, reduces sus oportunidades". El conjunto helipolitano logró ganar en la ida por la mínima (0-1), pero en la vuelta en casa cayó 3-5, sobre ello dijo que "en el Bernabéu quisimos que los jugadores estuviesen tranquilos, que creyeran, que eligieran bien los pases, hacerlos correr... Sabíamos que las ocasiones llegarían pero teníamos que resistir en los momentos en los que no nos salieran las cosas".

En la vuelta todo fue diferente explica: "Controlamos el partido a excepción de 15 minutos en los que fueron superiores. Cuando tienen el balón no puedes hacer nada. Queríamos el esférico porque los delanteros del Madrid no suelen presionar, para tener posesiones prolongadas aunque no generaramos mucho con ella". El conjunto bético se fue en este segundo partido con una ventaja de 2-1 al descanso, pero los capitalinos metieron nada más comenzar el segundo acto y ahí se diluyó el plan del técnico verdiblanco: "Nosotros tuvimos el partido controlado, pero necesitamos más ocasiones que ellos para marcar".

Para finalizar, en referencia al Liverpool, cerró el artículo aludiendo a sus puntos fuertes y débiles: "aunque defensivamente sean un poco flojos, tienen jugadores muy inteligentes que pueden hacer daño a un Madrid, que cuando ataca pierde la forma y al contraataque pueden dañarlo. Son dos equipos más para atacar que para defender". Ese fue su consejo, unido a que mentalmente "el Real Madrid no se siente tan superior en las finales y es más riguroso defensivamente, pero al final un equipo no cambia del día a la noche".

Setién deja ahí su receta. En las manos de Klopp está atender a sus palabras o pasar a su plan de fútbol espectáculo que les ha llevado hasta la final de la competición continental por equipos más importante del planeta.