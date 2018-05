Durmisi, fiel al Ramadán con el Mundial en puertas

El lateral zurdo del Betis Riza Durmisi está concentrado con Dinamarca, tras haber entrado en una prelista de 27 jugadores, y compite por entrar en la lista definitiva de 23 que en unos días dará el seleccionador, Age Hareide, una aspiración que no le ha impedido cumplir con el Ramadán. "Estoy ayunando. No puedo comer antes de que se ponga el sol. Los dos primeros días fueron difíciles, pero cuando el cuerpo se acostumbra es fácil. Yo corro como un loco cuando me entreno, como siempre", explicó el jugador musulmán, en una entrevista con el diario ´DR´, de su país.

"No siento ninguna presión del exterior en la selección ni en mi equipo, toda la gente respeta mucho mi religión. Mis compañeros de selección lo comprenden. La comida está lista para cuando puedo comer. Anoche (por el jueves) comí a las 21:32; pero cuando los técnicos de la selección miran los datos de los entrenamientos, ven que corro igual que antes de decidir hacer el Ramadán", añadió el carrilero, que confesó que siempre se ha tomado muy en serio las tradiciones de su religión y quien explicó que sólo se ha saltado el regimen de ayuno en los días que tiene partido. "Todos tomamos muchas decisiones como seres humanos que somos. No hacer el ayuno los días de partido es una elección mía, porque puede afectar a mi futuro. Al final, es un asunto entre Dios y yo", concluyó.