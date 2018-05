Mikel Merino: "Lo que pase, pasará; hay rumores cada mercado"

Betis y Athletic, entre otros, quieren a Mikel Merino (21), pivote español del Borussia Dortmund que ha jugado esta temporada en el Newcastle (ejercerá la opción de compra, de siete millones de euros).

El ex de Osasuna no es ajeno a ello, aunque no ha querido mojarse. Más bien, lo que ha hecho es sacar el capote. "Cada mercado hay rumores de todo tipo. Me lo tomo como eso. No soy de preocuparme por lo que pase. Si tiene que pasar algo, los agentes llaman a mis padres y mis padres me lo comunican. Estoy tranquilo. ¿Las vacaciones? Ahora sólo quiero disfrutar de las vacaciones y de mi familia. Lo que pase, pasará", apuntó ayer Mikel Merino en Radio Marca Navarra, donde evitó pronunciarse sobre Athletic o Betis.