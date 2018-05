La odisea de Guardado para llegar al Mundial

Andrés Guardado se encuentra en EE.UU., concentrado con la selección de México y apurando al máximo los plazos para poder estar en Rusia y no perderse el que sería su cuarto Mundial. Jugar esta prestigiosa cita ha sido toda una obsesión para el centrocampista verdiblanco, que lleva más de un mes mermado por una lesión en el peroné, pero que primero ha forzado para ayudar al Betis a estar en Europa y, una vez logrado ese objetivo, ha hecho todo lo que estaba en su mano para llegar en buen estado a la cita mundialista. Y todo, en este caso, quiere decir absolutamente todo.

El ´Principito´, como le apodan en su país, fue operado del nervio peroneal el pasado 17 de mayo por el equipo del doctor Jorge Clifton en el Hospital Universitario de Torreón; pero antes de ello vivió toda una odisea y probó de todo con el objetivo de poder capitanear a la ´Tri´ en Rusia. La historia la desvela en el diario azteca ´Vanguardia´ rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, quien explicó que "Guardado, después de un mes de tratamiento, en vez de mejorar, empeoraba".

"Le dijeron en España que esas lesiones no se suelen operar. Sin embargo, un amigo futbolista le aseguró que sí lo hacían en México y se quedó muy sorprendido Desesperado, buscó al doctor Clifton y le preguntó si era posible la operación. Le convenció la explicación y lo trasladaron a Torreón, al Hospital Universitario, donde desde hace 11 años se realizan cirugías de estructuras nerviosas y reconstrucción del plexo braquial como parte de un programa único. Se trata de un tipo de cirugía de muy alto grado de complejidad. Por ello, no es casualidad que médicos de distintas regiones del país, e incluso del extranjero, acudan al Hospital Universitario cada vez que hay un programa de cirugías que deba atender el doctor Clifton. Él explicó que el plexo braquial es la serie de finas conexiones nerviosas que a nivel del cuello conectan las extremidades superiores con el cerebro, y de ellas depende su movilidad y funcionalidad. Por ello fue posible operar al capitán de la selección mexicana", explicó el rector universitario y escritor.

Osorio le da una semana de plazo

De momento, la recuperación de Guardado va a un buen ritmo y de manera muy satisfactoria, según explicaron a la prensa azteca los médicos de la selección; pero el bético tiene en su contra el factor tiempo. Tanto es así que, en la madrugada española del viernes al sábado, Juan Carlos Osorio le puso de plazo una semana para determinar si podrá o no estar en el Mundial."Para los lesionados Andrés Guardado, Diego Reyes, Héctor Moreno y Giovani dos Santos el día límite es el partido ante Escocia del próximo día 2 de junio. Si no están disponibles para entonces, no irán al Mundial", aseguró el seleccionador mexicano, que no obstante, precisó que Guardado está "en franca recuperación", por lo que se mostró optimista con él y valoró sus denodados esfuerzos por llegar a tiempo: "Andrés decidió no tomarse la semana de descanso que tenía para hacerse la intervención quirúrgica y estar disponible".