Setién: "Rubén Castro es leyenda; veremos qué pasa"

Tras una exitosa temporada, Quique Setién disfruta de un merecido periodo de vacaciones que ha decidido comenzar en la que fue su casa en los dos años previos a su llegada al Betis: Las Palmas de Gran Canaria. Desde allí, donde está pasando el fin de semana, el técnico verdiblanco ha mostrado su apoyo al club amarillo, con el que renovará su abono, y ha repasado sus sensaciones tras su primera temporada en Heliópolis.

"Comencé un proyecto y he tenido que convencer a mucha gente. No sólo hay que vivir del resultado, sino de algo que dure más. Me siento orgulloso no de los resultados ni de cumplir objetivos, sino de que realmente me reconozcan la mayoría de aficionados que disfrutan del fútbol y siguen al Betis. Perciben que el equipo juega bien. Es la vía para conseguir resultados. Trato de construir un equipo con identidad, que sobre todo sea reconocible", ha declarado el cántabro en una entrevista al diario La Provincia, donde se ha referido a la figura de Rubén Castro, cuyo futuro, que apunta lejos del Villamarín, deja en el aire: "Es una leyenda en el beticismo, ha tenido un comportamiento ejemplar como el primero y eso hay que destacarlo. Tuve muchos delanteros, no fue fácil ponerle. Buscamos ese momento y minuto para fuese el máximo realizador del club en Primera, pero no se logró. Ya veremos qué pasa con su futuro".

Por otro lado, el cántabro reconoce que en Heliópolis ha vivido algo que no conocía, un club "con una dimensión totalmente diferente" por su especial filosofía: "Hay que estar ahí, para conocerla; esa pasión, para un hombre del norte como yo que es más frío, ha sido toda una experiencia que se irá ampliando con el tiempo".

Además, Setién no se cuelga medallas y reparte méritos, con especial mención a Ángel Haro: "Hay un presidente que es el principal responsable de que hayamos entrado en Europa. Generó un clima y estructura extraordinaria, lo difícil es mantenerla. Los que estamos en medio, hasta el último mono, estamos trabajando en la misma idea, tratando de sentar bases que perduren en el futuro", destacó el santanderino, con los pies en la tierra aunque la afición bética le lleve a sus altares: "Solo pienso en verlos felices, no en los éxitos. Sé lo que es el fútbol, hoy eres muy bueno, y luego pierdes contra el Cádiz y te quieren echar. No puedo ganar siempre, pero tampoco voy a perder siempre. Mi estado de ánimo no fluctúa con la pasión de Sevilla. Debes controlarte".

Un carácter humilde que también saca a relucir al hablar de los jóvenes de la cantera a los que ha dado la alternativa: "La valentía viene en que no pienso en que me van a echar. La inmediatez no es buena, soy un hombre de reflexión, de pausa. Me lo dio el ajedrez. Debes mirar más allá del que está jugando. Y ponerlo (al canterano). Aunque me puedan echar ese domingo...".