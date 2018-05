Vallecas acapara toda la atención del Betis

El estadio de Vallecas acapara la atención del Betis y de su vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, que está muy pendiente del futuro del Rayo Vallecano para diseñar la negociación por Álex Moreno, el elegido por el balear y Setién para reforzar el carril zurdo de la defensa; un puesto para el que la entidad ha recibido el ofrecimiento del también rayista Johan Mojica, que debe volver a tierras madrileñas tras cuajar un buen año como cedido en el Girona.

El colombiano ha sido titular en el cuadro catalán y ha rendido a un altísimo nivel durante toda la temporada. No obstante, el Betis ha dejado de momento en ´stand by´ esa posibilidad, ya que su objetivo número uno para competir con Junior Firpo (el club escuchará ofertas por Riza Durmisi este verano) es el veloz jugador de Sant Sadurní d´Anoia, un extremo de 24 años que fue reconvertido a lateral, plaza en la que ha brillado en Segunda en las dos últimas temporadas.

Serra conoce muy bien a Álex Moreno, pues coincidió con él durante su etapa al frente del Mallorca. Además, tanto el jugador como su padre se han dejado querer en numerosas ocasiones e incluso han llegado a recabar opiniones de su entorno acerca del lugar ideal para buscar casa en la capital de Andalucía, si al final viste de verdiblanco.

"Serra Ferrer ya le tenía en el Mallorca, le ha hecho un seguimiento, y bueno, ¿Por qué no jugar en Europa? El Betis estará en Europa y sería un paso adelante. Siempre respetando el contrato con el Rayo, que queda un año más, eso que quede claro. Pero, ¿por qué no, si sigue apostando y trabajando, jugar en Europa con el Betis? Es un equipo que tiene muchos seguidores", señaló hace unas semanas en la radio de su localidad natal el padre del jugador. Éste, a su vez, tampoco ha dudado en dejar abierta la puerta de salida. "Que se fijen en mí en Primera me hace crecer, sentirme mejor y estar más tranquilo. Yo lo que quiero es jugar en Primera. Mi objetivo es ese y ya veremos en verano, lo que tenga que venir, vendrá", señaló Álex Moreno en la ´Cadena Ser´.

El Rayo le ha ofrecido renovar, pero sabe que sólo tendría opciones en caso de subir, un logro que el cuadro franjirrojo tiene en su mano, ya que a falta de sólo dos jornadas, está en zona de ascenso directo, segundo, con cinco puntos de ventaja sobre el tercero.

Lo que más le interesaría al Betis es que el Rayo siguiese un año más en la Categoría de Plata, pero en cualquier caso deberá permanecer atento a estas dos últimas jornadas de liga o a un hipotético ´play off´, antes de iniciar el abordaje para hacerse con un futbolista con una gran proyección que es vertical, rápido, con capacidad para cubrir toda la banda, llegar bien al área rival y poner muy buenos centros, además de conservar el gol que lució en su etapa de extremo.