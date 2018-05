Adrián: "El Betis tiene que arreglarse primero con sus poteros"

El Betis quiere contar con Adrián San Miguel para su proyecto en Europa, pero antes deben darse muchas circunstancias para que el canterano verdiblanco recale en el equipo de sus amores.

El arquero ha hablado hoy en Radio Marca y se ha mostrado cauto con la posibilidad de volver al Villamarín. "Ficharme es todo lo difícil que se quiera ser. Tengo un año más de contrato y primero tengo que escuchar la opinión de mi equipo y si confían en mí. Los rumores con el Betis siempre han estado ahí, pero el Betis tiene que arreglarse primero con sus porteros", ha comentado el meta.

Adrián quiere escuchar a su club y a su nuevo entrenador, Manuel Pellegrini, antes de tomar una decisión. El meta reconoce que tiene una charla pendiente con el Ingeniero: "Me queda un año más de contrato. Ha habido bastantes movimientos desde que estamos de vacaciones, están refrescando el equipo que quizás es lo que nos venía bien. Ahora a ver la opinión que tiene Pellegrini sobre mí, tenemos que sentarnos y llegar a la mejor decisión para todos. A ver si confían en mí y me dan la oportunidad de seguir jugando, que Pellegrini sea claro y sincero. Llevo cinco temporadas allí, no tengo que demostrar a nadie el nivel que tengo. El club de momento no me han dicho nada", subraya.

Contempla la posibilidad Adrián de un cambio en su carrera, pero avisa: sólo dará pasos hacia adelante: "Tengo 31 años y el nivel que he alcanzado allí me ha costado, no ha sido fácil, me he currado hacerme con la titularidad de un equipo de la Premier. No voy a dar ningún paso atrás en mi carrera, si el paso es adelante y el proyecto también, sí".

Su año en el West Ham ha sido complicado tanto a nivel individual como colectivo, pero ha acabado con buenas sensaciones. "Varios partidos me salieron mal y el primero en salir del equipo fui yo. La temporada mía ha sido como la del equipo, muy rara. Al final seguí demostrando que estaba a buen nivel, las estadísticas están ahí, nunca mienten", ha comentado el meta, que fue preguntado por el fichaje de Machín por el Sevilla. "Me parece buen entrenador porque va a venir al Sevilla con hambre, con ganas. Es un salto grande en su carrera y no es lo mismo la presión que tenía en el Girona que la que va a tener en el Sevilla".