Alcácer, "tranquilo", espera movimientos del Barcelona

Lleva Paco Alcácer tiempo con el cartel de transferible colgado. En Barcelona le han puesto precio y esperan que su cotización siga siendo alta, ya que, piensan en Can Barça, siendo delantero aún tendrá mucho mercado.





Sin embargo, el valenciano no se da por aludido y espera que sea el conjunto culé el que haga movimientos. Su primera intención es seguir de azulgrana. ESTADIO se ha puesto en contacto con su agente, Alberto Toldrá, quien señala que Alcácer está "tranquilo" por ahora. "Paco está de vacaciones, está tranquilo y pretende seguir en el Barcelona, donde tiene contrato, si no nos dicen lo contrario. El Barcelona no nos ha dicho nada y, por ahora, no sabemos nada del Betis", ha comentado.

Serra Ferrer ha hablado con el Barcelona para conocer la situación de los descartes de conjunto azulgrana y se ha interesado por la opción de Alcácer. Si se pone a tiro, es una opción que encajaría.