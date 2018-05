Paulão, ahora representante, monta una escuela en Brasil

Tras colgar las botas en el Olhanense portugués el pasado marzo, Paulo Afonso Santos Júnior, Paulão, ha vuelto a la escena deportiva.

El excentral, que militó durante dos años en el Real Betis, club que abandonó tras un nefasto partido contra el Rayo Vallecano en 2014, que agravó los malentendidos que ya tenía con la directiva, reconoce que aún no ha olvidado su etapa verdiblanca, y aún sigue viendo partidos del conjunto de las trece barras: "Hubiera seguido hasta hoy en el Betis; estoy muy agradecido con el club y la afición. Creo que el cambio de directiva ha venido bien".



Tras su paso por el San Luis Mexicano, donde se retiró del foco mediático hace apenas dos meses, el brasileño decidió dedicar sus esfuerzos a, creando su propia agencia -PW Sport Consultoría- habida cuenta de que: "Decidí formarme como representante porque es lo único que me gusta, además de jugar.", comenta a ED Paulão, quien actualmente compagina su trabajo con la dirección del club, en su país natal. Se trata deinscritos, que tiene "el objetivo de formar a jóvenes de entre 5 y 20 años para que puedan competir en un futuro de forma profesional", explicaba el propio exjugador, quien lo entiende como un "puente" de conexión entre la formación de los alumnos y el mundo del balompié, y que ha contado con la ayuda de tres exfutbolistas, Marcelo, Vaguer y Walter, como socios, para sacar adelante una iniciativa de la que se siente bastante orgulloso.

Con miras a expandirse por España, Portugal, México, incluso ampliar el número de escuelas en Brasil, los contactos de Paulão como exfutbolista, y actual representante de jugadores, le han ayudado a edificar en pocos meses una ambiciosa escuela que cuenta con un amplio personal e infraestructura -un entrenador por cada categoría, ciudad deportiva y gimnasio-, y una exigente agenda de encuentros que prepara a estas jóvenes promesas para la disciplina que exige un deporte como el fútbol.

Este mismo fin de semana, el sábado, la categoría juvenil, sub 17, se enfrentó al Santa Helena, mientras el infantil, sub 15, hizo lo propio con el Contagem MG.

No obstante y, aunque el propio Paulão asegura que "lo mejor está aún por venir", sin duda el proyecto más ambicioso de los que la escuela está llevando a cabo ahora es el torneo de la Copa del Mundo. Esta competición va dedicada a las categorías sub 6, sub 8 y sub 12 del Lokomotiv y cuenta con la colaboración de tres escuelas invitadas, y seis selecciones: Alemania, España, Brasil, Portugal, Portugal, Francia y Argentina.