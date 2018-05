El agente de Sturaro: "Hay interés del Betis"

Tras surgir diversas informaciones en las que se apuntaba a un interés del Real Betis en Stefano Sturaro, ahora ha sido el propio representante del jugador, Carlo Volpi, quien ha confirmado públicamente los contactos en unas declaraciones realizadas para CmNonStop.

"Hay un interés del Betis en Sturaro, pero para mí, hasta que no estemos en la mesa hablando no se le puede llamar negociación a esto", dijo Volpi, confirmando acercamientos por parte del club verdiblanco pero matizando que no se ha llegado a algo más concreto.