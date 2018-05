Una bética en el once de la Liga Iberdrola

María Pry ha calificado de "muy positiva" la temporada realizada por el Betis Féminas a pesar de que la eliminación contra el Granadilla en la Copa de la Reina ha dejado un regusto amargo al haber merecido un mejor desenlace. No le falta razón a la entrenadora heliopolitana, pues su escuadra ha realizado una excelente campaña, lo que se refleja en los números y también en los reconocimientos. No en vano, una de sus futbolistas, más concretamente, Irene Guerrero, ha sido elegida para formar el ´once ideal´ de la Liga Iberdrola confeccionado por la LaLiga a partir de una votación de los propios clubes y de los usuarios de la página web de la patronal, donde se ha hecho público un equipo plagado de calidad en el que no podía faltar representación bética. Así, Irene conforma el centro del campo de dicho equipo junto a Patri Guijarro, del Barcelona, y Damaris, del Athletic. LaLiga afirma que "la jugadora bética ha sido la brújula del cuadro verdiblanco".

El resto del once ideal lo integran las siguientes jugadoras: la portera azulgrana Sandra Paños, las defensas Torrejón y Mapi León (Barcelona), Ivana Andrés (Valencia) y Kenti Robles (Atlético), mientras que la vanguardia está compuesta por Mari Paz Vilas (Valencia), Sonia Bermúdez (Atlético) y Charlyn (Levante).