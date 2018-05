Joaquín: "No es lo mismo recibir el balón en el cuello que con ventaja"

Joaquín: "No es lo mismo recibir el balón en el cuello que con ventaja"

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ensalzó el concepto de juego de su entrenador, Quique Setién, porque "cuando se tiene una posesión de balón del 60% ó el 70% el equipo lo nota una barbaridad" y "no es lo mismo recibir el balón en el cuello con el defensa encima que recibirlo con ventaja".

El portuense desgranó en la televisión del Betis sus impresiones sobre la temporada recién terminada, en la que el equipo se ha clasificado en sexta posición para jugar la Liga Europa; sobre su estado de forma a punto de cumplir 37 años el próximo julio y sobre el cambio experimentado por el conjunto bético con la llegada del entrenador cántabro.

Joaquín consideró que "de la forma que más se disfruta es corriendo con el balón" aunque haya momentos en los que haya que "correr y sufrir", y valoró el papel desempeñado por Setién a la hora de mantener sus principios pese a los altibajos experimentados por el equipo, sobre todo en la primera vuelta.

"Cuando los resultados no eran buenos y estábamos en ese momento de incertidumbre que las cosas no salían como queríamos, Setién era una persona que siempre dialogaba con nosotros", comentó el extremo, para quien "la clave ha sido que el equipo no se ha dado por vencido nunca" pese a que ha habido "momentos jodidos y de mucha tensión".

En este sentido, Joaquín abundó en su argumentación al afirmar que "incluso el físico ya no es hacer kilómetros, eso ya pasó a la historia"; porque "lo trabajas con balón y siempre adaptando lo que tú puedes hacer en un terreno de juego".

Con dos años más de contrato por delante, el portuense dijo que es tan feliz que no quiere "que esto se acabe", que disfruta del momento y que cuando tenga que decir que hasta aquí ha llegado, lo hará y que, mientras tanto, se cuida "más que nunca".

Sobre las expectativas béticas para la próxima temporada, en la que el equipo jugará tres competiciones, destacó la importancia de hacer una buena pretemporada porque "el físico lo coges compitiendo", ya que "cuando entrenas lo que haces es mantenerte".

Evocó como algo que "no tiene precio" las ovaciones que le han dispensado en todos los estadios en los que ha jugado y garantizó que seguirá exigiéndose "al máximo" la próxima temporada, en la que jugará más o menos, pero que el míster sepa que va a "estar para jugar".

"La temporada próxima tendremos unas expectativas muy bonitas, tenemos que pensar en crecer y saber que vamos a ser equipo de Europa. La exigencia va a ser máxima. El profesional tiene que ser ambicioso y competir si quiere estar en el Betis. Eso se debe tener claro desde el primer día, que la exigencia es máxima", afirmó.