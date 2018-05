Marcos Álvarez: "Quiero lo mejor para el Betis"

Marcos Álvarez es uno de los protagonistas de la actualidad verdiblanca. El preparador físico del Betis ha sido renovado de forma indefinida. Álvarez ha mostrado su felicidad por la noticia en la radio del club, dónde ha hablado sobre diversos temas.

El preparador físico mostró la alegría que la había supuesto la noticia: "Contento es poco, estoy contentísimo por mí, por mi familia, por muchos amigos béticos que tengo. Indefinido es por ponerle algo al contrato. Yo siempre he dicho que estaré donde quiero estar. Ojalá me lleve los mismos años que Tenorio, pero ya he dicho que quiero estar aquí siempre. Ha habido contratiempos, porque cuando me senté con Ángel, José Miguel y Federico no había que negociar ni debatir nada. Sólo quedaban los típicos flecos de este tipo de incorporaciones. Por pequeños detalles no se ha firmado antes. Hace tiempo que me comunicaron el interés que el club tenía en hacer esto y no hubo ni una mínima discusión".

Sobre la indefinición de su contrato y el sentido de esta declaró: "El sentido de esa indefinición es que tampoco querían estar pendientes de mí si las cosas seguían como hasta ahora. Yo dije que para ambas partes era lo más cómodo. Eso no significa que yo me vaya a cargar un contrato por estar en el Betis. Lo que quiero es lo mejor para el Betis. Siempre me lo he tomado muy en serio y si no tengo incidencia en un equipo no quiero estar en ningún club. No quiero ser ningún lastre".

El preparador tiene el reto y el sueño de conseguir un título con el club verdiblanco: "Se está viendo ahora que el club está progresando ya no sólo año a año sino yo diría mes a mes. Siempre se lo digo a mi gente más cercana, que yo no me puedo morir sin ganar un título con el Betis. Ojalá sea así y no consiga sólo uno€ Eso parte por lo que se está viendo ahora, una estabilidad tremenda en el club, a lo que ha contribuido la llegada de Lorenzo, que ha sentado la seriedad y la coherencia en todo el club. Convive con nosotros y tenemos la suerte de tener a un entrenador y un cuerpo técnico que se han identificado mucho con el club y la afición. Me gustaría que estuvieran como yo aquí".

Álvarez quiso agradecer a Quique Setién y al resto del cuerpo técnico la confianza depositada en él; "El llegar a este punto ha sido fundamental Quique Setién y su cuerpo técnico. Me han hecho sentirme uno más dentro del grupo. El año pasado yo ya estaba contento por cómo estaban llevando el club tanto Ángel como Josemi. Hay que ser proactivos e intentar completar al club en todas las parcelas posibles. Tenemos que ir todos a una y que fluya lo más importante en el club, que no es otra cosa que el Real Betis Balompié".

Por último habló de uno de los grandes éxitos del Betis esta temporada, la cantera: "La estructura no es sólo para el primer equipo. El Betis ha demostrado a lo largo de la historia que tiene que nutrirse de la cantera para ser un equipo competitivo. Hay que mejorar lo que nos pueda faltar, aunar o aglutinar a toda la cantera en un lugar para que nos conozcamos todos. Para mí, la entidad está dando pasos en todas las áreas".