Los tiempos de Denis Suárez y el Betis

Quique Setién ya piensa en la próxima temporada, en la que el Real Betis Balompié disputará la Europa League en la que será una campaña bastante exigente para los de Heliópolis, que desean competir en las tres competiciones después de que esta temporada fueran eliminados en Copa por el Cádiz a las primeras de cambio.

Y por ello, el técnico cántabro entiende que es importante reforzar al plantel con hombres de garantía y experiencia al más alto nivel, siendo el azulgrana Denis Suárez uno de ellos. Tanto es así, que el propio Setién ya ha comenzado con su particular arte de seducción, reconociendo públicamente su gusto por el gallego ("Me gustaría tener a Denis Suárez"), que este curso no ha contado con la confianza que esperaba de Valverde. "Obviamente esperaba jugar más y no estoy contento con lo que he jugado, uno siempre quiere más", ha reconocido recientemente el propio Denis al ser cuestionado sobre su temporada, lo que, por otro lado, tampoco le empuja a pensar en cambiar de aires por ahora, a no ser que el Barcelona, que busca liquidez, le indique lo contrario: "El año que viene creo que es una temporada muy importante e ilusionante para mí. Entro en mi tercer año en el club y en el que espero consolidarme definitivamente".

Pese a ello, el Betis apuesta fuerte y Serra Ferrer ya ha mantenido algún contacto con el conjunto azulgrana, donde mantiene buenos contactos desde su época en el club, interesándose en los posibles descartes, siendo Denis Suárez, entre otros, uno de los que presenta la vía azulgrana.

ESTADIO Deportivo ha podido confirmar con el entorno del futbolista que no se ha avanzado aún en nada, pues el futbolista se encuentra de vacaciones en Italia. Su idea es la de reincorporarse a la disciplina culé cuando comience la pretemporada y comenzar a trabajar como uno más con la intención de convencer a Valverde, luchando por un puesto en la medular con Coutinho. De no hacerlo y de augurarle un curso como el pasado, estaría abierto a cambiar de aires y el Betis sería una buena opción.

El Celta, donde se formó como futbolista antes de emigrar al fútbol inglés de la mano del Manchester City, también gustaría repescarlo, aunque el propio Denis asegura que "ahora es pronto; seguro algún día".