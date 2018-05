"Con Adán se ha sido injusto"

Dani Giménez, que ha puesto fin a su etapa como bético para empezar un nuevo ciclo en el Deportivo, salió ayer en defensa de su excompañero Antonio Adán.

"¿Se ha sido injusto con Adán? Para mí, sí. En la última polémica de la lesión no voy a entrar porque son cosas suyas y del club. Pero yo que lo veo a diario cómo trabaja, que no se pierde ningún entrenamiento, parecía que se le examinaba a diario. Y eso creo que no pasa en ningún equipo. Es verdad que la gente aquí es muy exigente, pero también pienso que con él se podían haber calmado", señaló el portero en los micrófonos de Canal Sur.

Giménez intentará lograr el ascenso con el Deportivo, algo que ya logró como verdiblanco.