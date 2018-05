El agente de Álex Moreno: "El Betis sería un paso importante"

El reciente ascenso a Primera del Rayo apenas ha cambiado los planes de Álex Moreno, que en la máxima competición del fútbol nacional verá incrementado sus emolumentos, pero no ampliará su vinculación con los de Vallecas, que acaba en junio de 2019. Es decir, que el lateral izquierdo de 24 años no sólo ha cuajado una excelente temporada en Vallecas, donde ha completado 40 partidos, sumando tres goles y tres asistencias, sino que también afronta su último año de contrato. Y eso, lógicamente, ha despertado el interés de muchos clubes, entre ellos el Betis, como bien viene informando este diario.



"Prácticamente la mitad de los clubes de Primera división han estado haciéndole un seguimiento a Álex, el Betis uno de ellos", reconoce a ESTADIO Deportivo su representante, Marc Bernaus, quien, por otro lado, asegura que por ahora no se ha hecho ningún movimiento al respecto: " Yo no he hablado con el Betis. Tenemos contrato con el Rayo, por lo tanto somos jugadores del Rayo a día de hoy. Si hay algún interés imagino que nos lo comunicarán. Sí sé que el Betis lo ha estado siguiendo, porque me consta, pero a día de hoy no se ha avanzado. Nosotros estamos muy tranquilos porque Álex ya está en Primera, que era el objetivo, y porque hemos hecho una grandísima temporada. A partir de aquí, todo lo que venga se estudiará. Me han llamado bastante clubes y es verdad que podría pasar alguna cosa pero tenemos un contrato con el Rayo, al que tenemos que respetar al máximo".



Junto a ello, Bernaus reconoce que el Rayo quiere renovarlo "desde meses atrás", que han "hablado de cantidades", pero que no tienen una oferta de renovación sobre la mesa. "¿El Betis?, al jugador, evidentemente, le gustaría jugar en un club grande como es el Betis. Para su carrera sería un paso adelante pero al día de hoy estamos donde estamos y estamos muy contentos, hay que respetar al Rayo", asegura Bernaus sobre el futuro del lateral.