Su agente, a ED: "Munir no sabe nada del Betis"

Recientemente, trascendió que Serra Ferrer había mantenido una reunión con el FC Barcelona para preguntarle por la situación de algunos de sus descartes, como Denis Suárez, Yerry Mina o Aleix Vidal, y este martes informó el diario Sport de que el Betis habría comunicado al club catalán su intención de fichar a Munir El Haddadi (22), delantero que ha completado una excelente temporada en el Deportivo Alavés (14 goles y siete asistencias).

Realmente, el de Sa Pobla tiene intención de quedarse únicamente en nómina con tres atacantes, por lo que primero debe darle salida a algunos antes de acudir al mercado. Álex Alegría y Rubén Castro son los que cuentan con más papeletas de abandonar la disciplina verdiblanca, mientras que se entiende que pueden llegar ofertas tanto por Tonny Sanabria (la Roma, poseedora de la mitad de su pase, tiene una opción de recompra) como por Loren Morón.

Parece pronto, por tanto, para que el Betis trate de fichar a otro punta, pero, en cualquier caso, ESTADIO ha querido profundizar en ese posible interés de los heliopolitanos por el marroquí. Para ello, se ha puesto en contacto con su agente, un Francesc Valdivieso que se ha mostrado sorprendido por lo publicado en la prensa sobre el asunto. "No hay nada. Ahora bien, si el Betis está hablando directamente con el Barcelona... eso no lo sé. Pero sí, sería extraño que lo estuviese haciendo sin hablar antes con nosotros", indica el represente a esta redacción.

"Con el Betis no estamos hablando; no sabemos nada", insiste. "De este tema he leído mucho -añade- y me parece una barbaridad. Es más, Munir tiene la intención de acabar su contrato con el Barcelona". Y es al jugador nacido en El Escorial le queda sólo un año de vinculación con los azulgrandas. "Su situación es la misma que la de Tello hace un año. Lo que ocurre es que ahí el Baça tuvo la suerte de que apareció el Betis para algunos millones", remata Valdivieso.

Así pues, entre el Betis y Munir no hay nada. Por el momento, al menos.