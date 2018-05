Guardado: "No estoy al cien, pero espero jugar"

Quedan pocos días para comenzar el Mundial de Rusia y en la selección de México todo el mundo está pendiente a la recuperación de Andrés Guardado tras la operación a la que fue sometido por unas molestias en el peroné de su pierna derecha. Parece difícil que llegue a jugar ante Escocia en el amistoso que disputarán el día 3 en el estadio Azteca.

Sin embargo, el propio jugador es optimista. Durante una firma de autógrafos organizada como parte de un acto de su fundación, el bético dio esperanzas a los aficionados que le preguntaron acerca de su estado, en unas declaraciones que recoge el medio mexicano Esto. "No estoy al cien, pero espero jugar", comentaba.

En caso de no participar en el encuentro ante los escoceses, su vuelta se daría ante la selección de Dinamarca, un partido que se jugaría ya en tierras europeas. Guardado afirma no encontrarse en buen estado todavía, pero espera estarlo al comienzo de la competición. "Ahorita no estoy bien, pero para el Mundial ya", dijo esperanzado. El futbolista confiesa sentir dolor todavía, pero sigue trabajando para estar a tope. "Me duele un poco, pero estoy recuperándome", admitió.