"Tosca tiene contrato y va a volver al Betis"

Quique Setién no veía a Alin Tosca como central zurdo en su defensa de cuatro, por lo que lo empezó utilizando como recambio de Riza Durmisi en el lateral zurdo. Y, cuando el cántabro comenzó a utilizar la defensa de tres, ante el Villarreal (el 3 de febrero), el rumano ya había cerrado su cesión al Benevento Calcio, al que se fue sin opción de compra.

Tosca, pese a descender, ha completado una buena segunda parte de temporada en la Serie A, lo que ha provocado que haya sido ya vinculado a equipos como la Sampdoria o el Nantes, de la Ligue 1. El ex del Steaua es joven (26), versátil y zurdo (hay pocos), por lo que mercado no le va a faltar, pero su agente asegura a ESTADIO que, por ahora, no valora otra cosa que volver a vestir de verdiblanco.

"De momento, él va a volver. Tiene contrato con el Betis (hasta 2021). ¿Si sé si le han realizado algún seguimiento durante su cesión? No lo sé, pero creo que sí. Ha rendido a buen nivel y su intención es ésa, volver como uno más". ha asegurado Lucian Cristian Marinescu a esta redacción.

Tosca arribó al Betis en el mercado de enero de 2017, tras escudriñar Miguel Torrecilla el mercado en busca de un central zurdo. El entonces director deportivov bético sólo contaba con un millón de euros para gastar, el Stoke le pedía 2,5 por Marc Muniesa y el Zaglebie 1,5 por su 'opción B', un Jaroslaw Jach que fichó el pasado mes de enero por el Crystal Palace, a cambio de 2,75 kilos. Así las cosas, Torrecilla fichó a un Tosca al que tiene pinta de que el Betis, de no quererlo Setién, no le va a perder dinero.

Que el rumano tenga intención de volver es una cosa y que se vaya a quedar, otra.